Pokémon Pocket : La date de sortie de la prochaine extension déjà connue ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 novembre 2024 à 15h22
En analysant le backend de Pokémon Pocket, un utilisateur de Twitter aurait découvert la date de lancement de la deuxième extension du jeu de cartes numérique.
Pokémon Pocket : La date de sortie de la prochaine extension déjà connue ?
Pour de nombreux joueurs de Pokémon Pocket, l'objectif principal depuis le lancement du jeu le 30 octobre 2024 est de réunir toutes les cartes de l'extension Puissance génétique. Cependant, le temps pourrait bien être compté pour compléter le Cartodex. En effet, The Pokémon Company avait annoncé que le titre mobile aurait droit à de nouvelles extensions régulières, de la même manière que le JCC papier. Or, la deuxième extension de Pokémon Pocket pourrait arriver juste après Noël.

L'extension A2 de Pokémon Pocket disponible à partir du 29 janvier 2025 ? 

Plus précisément, l'utilisateur de X/Twitter CentroLeaks note la présence dans les informations internes du jeu d'un événement prénommé « Période A1 à A2 (après la sortie mondiale) ». Or, A1 est un sigle utilisé pour désigner la première extension de Pokémon Pocket. En complément de cette annotation, il est indiqué que cette période serait active du 29 octobre 2024 au 29 janvier 2025. 
Si ces dates peuvent laisser sous-entendre que la deuxième extension de Pokémon Pocket arriverait à la fin du mois de janvier, d'autres cartes pourraient apparaitre en jeu avant la fin de l'année. En effet, CentroLeaks a aussi indiqué la présence d'une « Période A1 à A1a » qui doit prendre fin le 16 décembre. Il serait alors possible de voir un événement temporaire apparaitre, permettant d'obtenir des cartes promotionnelles inédites. 

Néanmoins, ces informations sont de l'ordre de la supposition. The Pokémon Company n'a partagé aucune information à ce sujet. De fait, ces détails pourraient n'avoir aucun point commun avec l'arrivée du set A2 ou d'un autre événement à venir. Affaire à suivre…
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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