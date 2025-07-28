Pokémon Pocket : L'une des vedettes de la nouvelle extension serait impossible à jouer ?

Sagesse entre ciel et mer, la nouvelle extension de Pokémon Pocket, va apporter son lot de nouvelles cartes pour ravir les amateurs de jeu compétitif. Mais parmi les cartes déjà révélées, l'une d'elles est vivement critiquée.
Dans quelques heures, les joueurs de Pokémon Pocket
vont pouvoir partir à la rencontre des créatures de Johto avec l'extension Sagesse entre ciel et mer
. Beaucoup attendaient avec impatience les débuts de cette région dans le jeu de cartes à collectionner, et notamment l'arrivée des Pokémon légendaires Ho-Oh et Lugia.
Cependant, posséder une créature de légende ne signifie pas qu'elle sera facile à jouer dans un deck. C'est en tout cas ce qu'ont constaté certains experts en lisant les effets de la carte de Lugia EX.
Un Lugia qui plaira aux nostalgiques, mais pas aux joueurs compétitifs de Pokémon Pocket ?
Révélée dans le trailer de présentation de l'extension, Lugia EX possède 150 points de vie et une attaque infligeant 180 points de dégâts : Explosion élémentaire.
Pour celles et ceux qui ont vécu l'arrivée de la deuxième génération en France, cette attaque est d'ailleurs un bel hommage à la première carte de Lugia apparue dans le TCG Pokémon
, dans l'extension Neo Genesis. Mais la ressemblance est peut-être un peu trop trop poussée pour certains joueurs.
Qu'il s'agisse de la version Neo Genesis ou de la version Pokémon Pocket, l'attaque Explosion élémentaire nécessite d'attacher 3 énergies différentes à Lugia : une de type Feu, une d'Eau et une énergie électrique
. Cela rend les chances d'attaque plus difficiles car l'attribution des énergies en début de tour est aléatoire. Mais le détail le plus frustrant pour les joueurs est qu'il est impératif de défausser ces mêmes énergies une fois que Lugia EX a attaqué
.
Jouer le duo Ho-Oh EX et Lugia EX, une alternative risquée pour certains
De fait, il est impossible d'utiliser cette attaque à nouveau, à moins de collecter les 3 énergies exigées. Alors que la méta exige de la rapidité, des attaques puissantes et une certaine facilité à mettre en place pour optimiser les chances de victoire, Lugia EX ne remplit pas les conditions requises pour être efficace, même s'il s'agit d'un Pokémon de base.
La seule manière de le jouer de manière optimale serait de l'associer à Ho-Oh EX. Quand il lance son attaque Accélération du phénix, il permet d'attacher une énergie Feu, une énergie Eau et une énergie électrique à un Pokémon du banc
. Mais pour cela, il faut que Ho-Oh accumule 3 énergies pour attaquer. Or, l'oiseau légendaire aura le temps de subir plusieurs attaques avant de pouvoir lancer la sienne.
Pour l'heure, le duo n'est donc pas très compétitif et Lugia EX risque d'être délaissé par les experts des parties classées. Cependant, la révélation des cartes de l'extension pourrait changer la donne. Réponse dans quelques heures.
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