Pokémon Pocket : Il vous manque des cartes Promo-A ? Obtenez-les lors de cette campagne limitée

Avec le lancement de l'année B, les cartes Promo-A de Pokémon Pocket vont être remplacées par les cartes Promo-B. Mais avant leur départ, récupérez celles que vous n'avez pas pu obtenir tout au long de l'année avec cet événement surprise.
Tout au long de l'année écoulée, Pokémon Pocket
a proposé aux dresseurs de tous âges des défis permettant d'obtenir des cartes exclusives, baptisées Promo-A
. Cependant, la chance joue un rôle déterminant dans leur obtention. Certains joueurs n'ont donc pas pu obtenir toutes les cartes proposées de cette manière.
Alors que Méga-Ascension et l'année B ont fait leurs débuts le 30 octobre 2025, le titre de DeNA propose une session de rattrapage
. En participant, vous avez une chance d'obtenir les cartes manquantes à votre collection, alors ne ratez pas cette occasion unique !
Retentez votre chance pour obtenir certaines des plus belles cartes Promo-A de Pokémon Pocket
La première manière de récupérer ces cartes manquantes est de participer à l'événement "Retour butin Combat Solo ». Cette campagne accessible à tous dans l'onglet Combats vous propose 12 challenges différents
axés autour des Pokémon vedettes des précédents défis. Tous ont comme point commun d'être en difficulté Difficile et d'offrir un booster Promo-A en cas de victoire.
Comme lors des événements Combat solo classiques, le booster en question contiendra les cartes correspondantes au deck associé. Par exemple, si vous relevez le défi de Tortank EX, vous pourrez potentiellement obtenir dans le booster Promo-A la carte alternative de Tortank, Évoli, Pashmilla, Pyrax ou Vipélierre. Si la carte obtenue ne vous plait pas, vous pouvez recommencer le combat autant de fois que vous le souhaitez. Mais attention : chaque duel vous coûte un point d'énergie.
En complément, une mission spéciale est proposée. Celle-ci vous demandera de réaliser un, puis trois, puis cinq combats. En la validant, vous obtiendrez un Ticket Boutique événement doré
. Il vous permettra d'acheter la carte promotionnelle de votre choix parmi une sélection de 62 cartes proposées
tout au long de l'année écoulée. Pour y accéder, rendez-vous dans l'onglet Durée limitée/événements de la boutique en jeu et sélectionnez la section « Retour Butin ».
Les cartes Promo-A de la Pioche miracle également concernées par cette campagne de rattrapage
Mais Pokémon Pocket a également proposé des cartes Promo-A spéciales avec ses événements Pioche miracle mensuelles
. Avant de passer aux cartes Promo-B, vous pouvez donc également tenter de récupérer les cartes manquant à votre collection en utilisant cette pioche de la dernière chance.
En vous rendant dans la Pioche Miracle, vous pourrez voir apparaître des pioches promotionnelles classiques et rares. Dans les deux cas, 24 combinaisons différentes peuvent être proposées. La pioche classique est gratuite et vous offre une chance sur 5 d'obtenir des Tickets Boutique, un Sablier Booster, un Sablier Miracle ou une carte Promo-A. La pioche rare, quant à elle, est uniquement constituée de cartes Promo-A, mais elle vous coutera 2 cœurs de Vitalité Miracle.
Comme la campagne « Retour Butin », la campagne « Retour Pioche miracle » possède sa mission spéciale et sa boutique. La mission vous demandera d'utiliser une fois, trois fois et cinq fois la pioche miracle
. En récompense, vous obtiendrez un Ticket boutique événement vert à échanger contre l'une des 24 cartes Promo-A proposées
temporairement dans la boutique en jeu.
Les deux événements Promo-A de la dernière chance ont débuté le 30 octobre dans Pokémon Pocket. Ils resteront tous deux actifs jusqu'au 14 novembre prochain à 6 h 59, heure française
.
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