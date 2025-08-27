Pokémon Pocket : Heure de lancement de l'extension Source secrète

Vous êtes impatients d'ouvrir les paquets de Source secrète, la nouvelle extension rafraîchissante de Pokémon Pocket ? Découvrez l'heure à laquelle ces paquets seront accessibles en jeu.
Dévoilée via un trailer le 22 août dernier, la nouvelle extension de Pokémon Pocket
va faire souffler un vent de fraîcheur dans le jeu à quelques jours de la rentrée. Après Sagesse entre ciel et mer
, le titre gratuit de DeNA continue l'exploration de la région de Johto avec Source secrète
, une série basée sur les Bêtes légendaires Raikou, Entei et Suicune
.
Les plus impatients trépignent déjà à l'idée d'ouvrir ces nouveaux paquets et ce même s'ils n'ont pas encore réuni toutes les cartes de l'extension précédente. Mais soyez rassurés : l'extension sera lancée dans très peu de temps.
Heure de lancement de l'extension Source secrète de Pokémon Pocket dans les différentes régions francophones
La bande-annonce a révélé que l'extension Source secrète de Pokémon Pocket sera officiellement lancée le 28 août 2025.
Cependant, les boosters ne seront disponibles en jeu qu'au moment du reset quotidien des quêtes journalières. En fonction du lieu où vous vous trouvez, les boosters Source secrète seront donc accessibles à partir de :
- 8h00 du matin pour les joueurs résidant en France métropolitaine, en Corse et en Suisse
- 3h00 du matin en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane
- 9h du matin à Mayotte
- 10h00 du matin à La Réunion
- 20h00 en Polynésie française
Un booster aquatique à l'effigie de Suicune disponible dans quelques heures à peine
Comme toujours, le nouveau booster sera visible au centre de l'écran d'accueil
de Pokémon Pocket. Il sera bleu et mettra en avant Suicune
. Dès que les paquets seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous présenter toutes les nouveautés de Source secrète, de ses cartes les plus recherchées à ses missions secrètes. D'ailleurs, profitez de ces dernières heures pour faire le plein de Sabliers boosters afin de multiplier les ouvertures dès le lancement de cette extension.
Pour conclure, rappelons que Pokémon Pocket est jouable gratuitement et qu'il est disponible sur tous les appareils iOS et Android.
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