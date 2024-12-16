Pokémon Pocket : Faites le plein de Sabliers boosters avec cet événement surprise

À quelques jours de Noël, Pokémon Pocket gâte les joueurs avec une montagne de Sabliers boosters à récupérer gratuitement. Mais attention : ce cadeau n'est disponible que pour une durée limitée !
Parmi les différentes monnaies disponibles dans Pokémon Pocket
, le Sablier booster est l'une des plus utilisées. En effet, ce sablier réduit d'une heure le temps d'attente avant l'ouverture du prochain booster. De fait, si la chance n'est pas de votre côté, il est tentant d'en dépenser 12 pour ouvrir un nouveau paquet. D'ailleurs, The Pokémon Company sait combien les joueurs aiment cette monnaie.
Alors que les fêtes de fin d'année se rapprochent à grands pas, le titre mobile a réservé une petite surprise à ses utilisateurs. En effet, un compte à rebours des fêtes va être mis en place
dans Pokémon Pocket. Celui-ci débutera le 17 décembre 2024 et il vous permettra de récupérer jusqu'à 36 Sabliers boosters de la manière la plus simple du monde
.
Récupérez 36 Sabliers boosters facilement dans Pokémon Pocket
Ce compte à rebours pour patienter jusqu'à l'arrivée du Père Noël est marqué par l'arrivée de la toute nouvelle mini-extension du titre : « L'Île Fabuleuse »
. Afin de donner à chacun l'occasion de découvrir les cartes de ce set, Pokémon Pocket offre à tous les utilisateurs 12 Sabliers boosters quotidiens.
Pour profiter de ce compte à rebours des fêtes, il vous suffit simplement de vous connecter à Pokémon Pocket pendant 3 jours d'affilée
:
- entre le 17 décembre (7h – France métropolitaine UTC+1) et le 18 décembre (6h59 – France métropolitaine UTC+1)
- entre le 18 décembre (7h – France métropolitaine UTC+1) et le 19 décembre (6h59 – France métropolitaine UTC+1)
- entre le 19 décembre (7h – France métropolitaine UTC+1) et le 20 décembre (6h59 – France métropolitaine UTC+1)
Si vous vous connectez pendant ces 3 jours, vous obtiendrez automatiquement 36 Sabliers boosters, soit l'équivalent de 3 paquets gratuits
, à utiliser sur n'importe quelle extension de Pokémon Pocket. Les utilisateurs qui le souhaitent pourront donc économiser cette monnaie en vue de l'arrivée de la prochaine grosse extension du jeu, les dépenser sur l'extension « Puissance génétique » ou les utiliser pour ouvrir des paquets de l'extension « L'Île Fabuleuse »
.
D'ailleurs, cette offre peut être cumulée avec la récompense quotidienne gratuite de la Boutique. Ne manquez donc pas cette belle opportunité de faire le plein de Sabliers sans condition. Pour conclure, rappelons que Pokémon Pocket est disponible gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.
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