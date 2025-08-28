Pokémon Pocket fait le plein de tendresse avec cette adorable collection d'objets cosmétiques

Suicune à l'honneur dans la collection de la Boutique Premium de Pokémon Pocket

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Proposé à 22,99 euros, le lot estEn plus du pack d'objets cosmétiques, ce lot comprend 120 Poké Lingots à utiliser pour ouvrir davantage de boosters ou à dépenser pour acheter d'autres objets cosmétiques.Si vous avez souscrit un abonnement au Pass Premium de Pokémon Pocket, vous pourrez dépenser vos Tickets Premium dans une toute nouvelle collection prochainement.et ils représenteront l'ambassadeur de l'extension Source secrète : Suicune.En dépensant, les joueurs pourront personnaliser leurs cartes, leur tapis de jeu, leur Cartodex ou afficher leur carte préférée avec des objets thématiques montrant Suicune en train de marcher sur l'eau. Mais attention : cette collection ne sera disponible que jusqu'au 1er novembre 2025. Alors ne tardez pas pour en profiter !