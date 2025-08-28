Pokémon Pocket fait le plein de tendresse avec cette adorable collection d'objets cosmétiques

Pour célébrer le lancement de l'extension Source secrète, Pokémon Pocket propose aux joueurs qui le souhaitent une collection d'accessoires inédits et tout doux mettant à l'honneur les plus adorables des Pokémon.
Du tapis de jeu aux protections virtuelles pour vos cartes, Pokémon Pocket
propose une vaste collection d'objets cosmétiques
pour rendre votre expérience de jeu plus unique. Totalement facultatifs, ils restent appréciés des joueurs car ces éléments permettent de montrer aux autres dresseurs leurs compagnons préférés. D'ailleurs, une nouvelle collection est disponible en jeu depuis le 28 août 2025, représentant de petits compagnons très expressifs mais aussi très mignons.
Pichu, Azurill, Mélo et Magby déclinés dans une collection d'objets cosmétiques toute douce
Dès à présent, vous pouvez personnaliser vos decks avec des protège-cartes, une couverture de Cartodex et un tapis de jeu représentant les 4 bébés Pokémon endormis dans un décor empreint de douceur. Le pack inclut également un cadre photo de Pichu et Mélo pour exposer votre carte préférée et une Poké pièce à l'effigie de bébé Pikachu. Tous ces objets cosmétiques sont réunis dans un seul et même lot
qui devrait ravir les admirateurs des bébés Pokémon. Toutefois, il faut dépenser de l'argent réel pour en profiter.
Proposé à 22,99 euros, le lot est accessible depuis la boutique en jeu de Pokémon Pocket, dans la catégorie « Acheter des Poké Lingots ».
En plus du pack d'objets cosmétiques, ce lot comprend 120 Poké Lingots à utiliser pour ouvrir davantage de boosters ou à dépenser pour acheter d'autres objets cosmétiques.
Suicune à l'honneur dans la collection de la Boutique Premium de Pokémon Pocket
Si vous avez souscrit un abonnement au Pass Premium de Pokémon Pocket, vous pourrez dépenser vos Tickets Premium dans une toute nouvelle collection prochainement. Le 1er septembre 2025, de nouveaux accessoires cosmétiques seront lancés
et ils représenteront l'ambassadeur de l'extension Source secrète : Suicune.
En dépensant entre 3 et 12 Tickets Premium
, les joueurs pourront personnaliser leurs cartes, leur tapis de jeu, leur Cartodex ou afficher leur carte préférée avec des objets thématiques montrant Suicune en train de marcher sur l'eau. Mais attention : cette collection ne sera disponible que jusqu'au 1er novembre 2025. Alors ne tardez pas pour en profiter !
commentaire (1)
cé trop choupi :o