Pokémon Pocket : Éblouissez et éliminez les joueurs adverses avec le deck doré de Gromago EX

Depuis quelques temps, les parties classées de Pokémon Pocket brillent de mille feux suite à l'arrivée éclatante du deck Gromago EX dans la méta. Découvrez les cartes à réunir pour créer ce jeu doré qui roule sur la concurrence.
Le type Acier
est l'un des moins fréquents dans les parties classées de Pokémon Pocket
. À l'exception du deck de Méga-Steelix EX
et du deck Dialga, peu d'entre eux possèdent des mécaniques efficaces exploitables face aux titans de la méta. Mais l'arrivée de Gromago Ex dans l'extension Merveilles de Paldea
a fait souffler un vent scintillant que beaucoup redoutent désormais en voyant Mordudor arriver sur le terrain.
Gromago EX, nouvelle vedette du type Acier aux dégâts destructeurs
Si beaucoup de joueurs de Pokémon Pocket mettent de côté le type Métal pour créer un deck compétitif, c'est car la plupart des stratégies sont lentes à mettre en place et les dégâts infligés sont assez moyens. Mais le deck Gromago EX contourne cette restriction avec un atout majeur : son attaque ne nécessite qu'une seule énergie, mais elle devient de plus en plus dévastatrice si d'autres énergies sont attachées. Ruée dépensière, l'attaque de Gromago EX, fait qu'un Pokémon adverse est choisi pour chaque énergie attachée
. Il en s'agit pas nécessairement du Pokémon actif, ce qui fait que Gromago EX peut infliger des dégâts aux créatures attendant sur le banc ennemi. Pour chaque énergie attachée, Gromago EX inflige 40 points de dommage.
Vous l'aurez compris : l'objectif est d'attacher le plus d'énergies de type Acier à Gromago EX pour qu'il fasse le plus grand nombre de dommages possible.
L'idéal est donc de préparer le terrain avec la capacité de Ferdeter en attachant le plus d'énergies Acier possibles à Mordudor avant de le faire évoluer et de l'envoyer sur le poste actif. Pour réduire les potentiels dégâts subis, la barrière de métal renforcé et le tablier d'acier sont des must à lui attacher.
Les cartes à réunir pour utiliser le deck Gromago EX dans Pokémon Pocket
Si vous souhaitez utiliser le plus brillant des métaux pour mettre K.O toutes les menaces adverses, voici la liste des cartes à réunir pour créer le deck Gromago EX et les extensions dans lesquelles les retrouver :
- Magearna (Gardiens astraux)
- Ferdeter x2 (Merveilles de Paldea)
- Mordudor x2 (Merveilles de Paldea)
- Gromago EX x2 (Merveilles de Paldea)
- Glace chanceuse x2 (Parade onirique)
- Poké ball x2 (Boutique en jeu)
- Carton rouge (Boutique en jeu)
- Copieuse x2 (Méga Ascension booster Léviator)
- Célesta (Sagesse entre ciel et mer booster Lugia)
- Barrière de métal renforcé x2 (Parade onirique)
- Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)
- Tablier d'acier (Sagesse entre ciel et mer booster Ho-Oh)
S'il est efficace face à un deck très lent, ce deck ne possède qu'un seul Pokémon capable d'effectuer de gros dégâts.
Si Gromago EX ou Ferdeter tardent à arriver, l'adversaire peut rapidement prendre le dessus. Un autre point noir de cette stratégie vient de Ferdeter et de son coût de retrait particulièrement élevé
. Pour permettre à Gromago EX d'arriver sur le terrain sans perdre le Pokémon, Célesta est indispensable.
Enfin, le dernier problème de ce jeu peut venir directement de l'adversaire. Plus il a de Pokémon sur son terrain, plus les dégâts de Gromago EX vont être répartis entre ces Pokémon. Cela réduit donc les chances de mettre K.O un Pokémon adverse en une seule attaque.
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