Pokémon Pocket devient le plus gros succès financier de DeNA

Lors d'un récent rapport financier, DeNA a révélé que Pokémon Pocket avait eu une influence majeure sur ses résultats depuis le lancement de l'application.
Si elle est éditée par The Pokémon Company, l'application Pokémon Pocket
a été développée par 3 entreprises différentes. Parmi ces 3 studios, le nom de DeNA est visible dès que vous lancez le jeu sur votre smartphone ou votre tablette. Travaillant en partenariat avec Nintendo depuis 2015, elle est derrière d'autres jeux comme Pokémon Masters EX, Mario Kart Tour ou Animal Crossing: Pocket Camp.
Des recettes records pour DeNA grâce à la sortie de Pokémon Pocket
Chaque trimestre, l'entreprise publie son bilan financier. Or, la sortie de Pokémon Pocket en octobre 2024 est devenue une contribution majeure aux recettes générées par le studio.
Avec plus de 60 millions de téléchargements enregistrés, Pokémon Pocket est un titre qui réunit toutes les générations. D'ailleurs, DeNA indique que le jeu possède « une grande variété d'utilisateurs qui apprécient et s'engagent dans le jeu au quotidien
». Cependant, ce sont les achats en argent réel et les souscriptions au Pass Premium
qui ont permis à DeNA d'augmenter considérablement les revenus générés.
Au cours du 3e trimestre 2024
, DeNA a réalisé 18,6 milliards de yens (plus de 116 millions d'euros) de bénéfices grâce à son activité, tous jeux confondus
. À titre de comparaison, il n'était que de 1,5 milliard de yens (9 millions d'euros) au deuxième trimestre. Mais le plus étonnant est que Pokémon Pocket a rapidement détrôné Pokémon Masters EX
. L'autre titre aux petits monstres de DeNA a récemment célébré son 5e anniversaire, ce qui influe sur les recettes générées. Néanmoins, Pokémon Pocket est un succès public et commercial que rien ne semble arrêter pour le moment.
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