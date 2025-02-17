Pokémon Pocket : Déstabilisez vos adversaires avec le deck Porygon-Z

Challenger inattendu dans la méta de Pokémon Pocket, le deck axé sur Porygon-Z peut pourtant mettre à mal les jeux les plus populaires. Découvrez comment le jouer.
Pour remporter leurs duels dans Pokémon Pocket
, certains misent sur des Pokémon aux attaques redoutables. D'autres exploitent au mieux les talents et les capacités en vue de générer le plus de dégâts possible. Mais il arrive de manière occasionnelle qu'une capacité soit utilisée pour empêcher le bon déroulement d'une partie.
C'est dans cette dernière catégorie que se range l'un des decks les plus étranges jamais créés dans Pokémon Pocket
. En effet, il met en avant un Pokémon généralement délaissé par les joueurs. Cependant, il possède une attaque qui peut inciter certains à s'arracher les cheveux juste en le voyant.
La stratégie de Porygon-Z dans Pokémon Pocket : empêcher l'ennemi d'avoir les bonnes énergies
Porygon-Z, dernière évolution de Porygon, possède l'attaque Rayon Bogué. De base, celle-ci nécessite 3 énergies pour être lancée et n'inflige que 80 points de dégâts
. Celle-ci est donc trop faible pour éliminer en un seul coup la majorité des monstres sur le terrain en milieu ou en fin de partie. Mais Rayon Bogué a un effet secondaire qui impacte considérablement les possibilités d'attaque de l'adversaire.
Une fois que l'attaque est lancée, la prochaine énergie que le joueur adverse pourra attacher à un Pokémon change.
Par exemple, dans un jeu ne comprenant que des énergies de type Électrique, le Rayon Bogué la transforme en énergie de type Feu, Plante ou Combat. Le dresseur de Porygon-Z ne peut pas choisir le type de l'énergie de remplacement. Cependant, dans les jeux nécessitant un type spécifique, voire plusieurs, pour lancer une attaque, ce détail anecdotique devient un cauchemar.
Découvrez la liste des cartes à réunir si vous souhaitez, vous aussi, tester ce jeu insolite où les énergies peuvent jouer des tours :
- Porygon x2 (Puissance génétique)
- Porygon2 x2 (Choc Spatio-temporel)
- Porygon-Z x2 (Choc Spatio-temporel)
- Smogo x2 (L'Île Fabuleuse)
- Smogogo x2 (Puissance génétique)
- Mew EX (L'Île Fabuleuse, peut être remplacé par Dialga EX de Choc Spatio-temporel)
- Poké ball x2 (Boutique)
- Communication Pokémon (Choc Spatio-temporel)
- Recherches professorales x2 (Boutique)
- Koga x2 (Puissance génétique)
- Mars (Choc Spatio-temporel)
Considéré par de nombreux dresseurs comme un jeu qui se moque de l'adversaire, il a pourtant l'avantage de ne demander que peu de cartes provenant de l'extension Choc Spatio-temporel
. Hormis les cartes EX éventuelles, il est peu onéreux et ses cartes les plus rares sont uniquement holographiques.
Mais s'il est facile à construire, il repose beaucoup sur son Pokémon star. Par sécurité, il est donc recommandé de prévoir des solutions de secours si Porygon-Z peine à arriver
, comme un Mew EX ou un Dialga EX.
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