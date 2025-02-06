Pokémon Pocket : Découvrez 2 decks sans carte EX pour rivaliser en compétitif

L'arrivée de Choc Spatio-temporel a bouleversé la méta de Pokémon Pocket. Mais vous pouvez battre des joueurs sans posséder de cartes puissantes avec ces jeux atypiques.
Chaque nouvelle extension de Pokémon Pocket
ajoute de toutes nouvelles cartes, des capacités capables de changer le cours d'une partie ou des objets permettant d'améliorer les attaques de vos créatures. Depuis les débuts de Choc Spatio-temporel, les joueurs participant à des duels ont pu constater l'apparition de nouveaux monstres redoutés. Beaucoup utilisent d'ailleurs les Pokémon EX comme Palkia EX, Pachirisu EX ou encore Simiabraz EX, déjà très appréciés en compétitif.
Cependant, beaucoup de dresseurs n'ont pas la chance ou les points Booster suffisants pour obtenir au moins deux exemplaires de ces cartes pour créer un deck. Pour profiter des duels contre d'autres joueurs, le mode NOEX est de plus en plus plébiscité
. Si vous appréciez ce type de deck et que vous souhaitez profiter des cartes de Sinnoh, voici 2 options accessibles à moindres frais.
Jouez avec Lucario ou Carchacroc dans Pokémon Pocket
La quatrième génération a vu naître l'un des Pokémon les plus appréciés de la franchise, toutes générations confondues : Lucario.
Le Pokémon Combat s'est donc rapidement imposé comme l'un des préférés des joueurs depuis le lancement de Choc Spatio-temporel. Mais un deck axé sur ce type avait déjà récolté les faveurs du public dans le mode NOEX en combinant la puissance de Colossinge et de Marshadow.
Lucario vient donner un coup de boost supplémentaire avec son talent Entrainement au combat
qui augmente de 20 toutes les attaques faites par des Pokémon de ce type. Pour jouer ce deck très combatif, voici les cartes à réunir, leurs extensions respectives et leur rareté :
Un autre Pokémon très apprécié, Carchacroc
- Riolu x2 (Choc Spatio-temporel, commune)
- Lucario x2 (Choc Spatio-temporel, holographique)
- Férosinge x2 (Promo A, commune)
- Colossinge x2 (Puissance génétique, unco)
- Marshadow x2 (L'Île Fabuleuse, holographique)
- Kicklee x1 (Puissance génétique, commune)
- Tygnon x1 (Puissance génétique, commune)
- Pokéball x2 (Boutique)
- Vitesse+ x2 (Boutique)
- Cape Géante x1 (Choc Spatio-temporel, unco)
- Morgane x1 (Puissance génétique, unco)
- Hélio x1 (Choc Spatio-temporel, unco)
- Recherches Professorales x2 (Boutique)
, a également fait ses débuts dans Pokémon Pocket grâce à Choc Spatio-temporel. Si le Pokémon Dragon est toujours très populaire, sa dresseuse Cynthia l'est également. Sans surprises, le duo de choc est réuni dans un deck NOEX où le but est d'obtenir Carchacroc le plus rapidement possible. Si sa dresseuse est jouée, le Pokémon Dragon inflige 50 points de dégâts supplémentaires.
Avec une potentielle attaque Draco-griffe à 150 points de dommage
, Carchacroc peut donc devenir redoutable et tenir tête à des Pokémon EX. De plus, les joueurs peuvent compter sur d'autres atouts comme Kangourex pour patienter jusqu'à l'arrivée du roi du deck. Voici les cartes à réunir pour créer ce jeu de championne d'arène :
- Griknot x2 (Choc Spatio-temporel, commune)
- Carmache x2 (Choc Spatio-temporel, unco)
- Carchacroc x2 (Choc Spatio-temporel, holographique)
- Kangourex x2 (Puissance génétique, holographique)
- Kicklee x1 (Puissance génétique, commune)
- Pokéball x2 (Boutique)
- Communication Pokémon x2 (Choc Spatio-temporel, unco)
- Casque brut x1 (Choc Spatio-temporel, unco)
- Cynthia x2 (Choc Spatio-temporel, unco)
- Leaf x1 (L'Île Fabuleuse, unco)
- Hélio x1 (Choc Spatio-temporel, unco)
- Recherches Professorales x2 (Boutique)
Avec ces deux options, vous pouvez profiter de cartes inédites, mais également utiliser des cartes déjà dans vos collections pour battre des adversaires redoutables. S'ils peuvent être moins efficaces contre d'autres joueurs EX, les poings et les crocs de dragons sont des outils redoutables dans le mode NOEX. Alors n'attendez plus pour tester ces decks contre vos amis ou contre des dresseurs du monde entier.
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