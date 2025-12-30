Pokémon Pocket débute 2026 en fanfare avec une pluie de cadeaux à récupérer

Dans Pokémon Pocket, la nouvelle année compte bien démarrer de manière festive avec des boosters gratuits et une collection exclusive aux couleurs de Pikachu.
À l'approche du réveillon du 31 décembre, nous sommes nombreux à préparer la liste de nos bonnes résolutions pour bien commencer cette nouvelle année. Mais Pokémon Pocket
semble décidé à prolonger la magie des fêtes et surtout les cadeaux.
Alors que la campagne de Noël
prendra fin dans quelques heures, une nouvelle campagne événementielle va débuter dans la foulée
, de quoi débuter 2026 de la meilleure des manières dans le titre de DeNA.
Des cadeaux et des missions dans Pokémon Pocket pour célébrer le passage à 2026
La campagne du Nouvel An sera accessible à l'ensemble des joueurs à partir du 1er janvier 2026.
Pour voir la progression et récupérer les récompenses associées, vous devrez aller dans l'onglet Missions du jeu, puis dans la catégorie spéciale « Nouvel An 2026 ».
Celle-ci sera identique à la série de missions proposées pour Noël. La quasi-totalité des missions proposées vous demanderont simplement de vous connecter chaque jour au jeu pendant une semaine pour obtenir la récompense associée.
En complément, d'autres missions réalisables à tout moment pendant cet événement spécial vous demanderont de participer à 7 combats différents ou d'utiliser 7 fois la Pioche miracle.
Peu contraignante et accessible à tous les joueurs, y compris les nouveaux venus, cette nouvelle campagne de Pokémon Pocket propose surtout de belles récompenses à ne pas manquer. En validant les 9 missions, vous obtiendrez gratuitement 24 Sabliers boosters et 5 paquets
(3 paquets de Méga-Ascension et 2 boosters d'Embrasement écarlate).
Une collection d'objets cosmétiques festifs proposée pour une durée limitée
En complément, DeNA a imaginé une collection exclusive d'objets cosmétiques pour que les dresseurs donnent une touche dorée et festive à leurs decks. Sans surprise, Pikachu en est la vedette et il est représenté en version mâle et femelle dans un décor rougeoyant décoré de ballons, de cadeaux et de confettis dorés. Mais si vous souhaitez l'ajouter à votre collection, il faudra dépenser de l'argent réel
.
L'ensemble des accessoires festifs (à savoir une Poké Pièce, un playmat, des protège-cartes, un cadre et une couverture de Cartodex) sera proposé dès le 1er janvier dans un bundle payant dans l'onglet « Achat de Poké Lingots ». Le lot inclut les objets cosmétiques ainsi que 77 Poké Lingots. Mais si cette collection vous plait, ne tardez pas pour l'acheter car elle n'est disponible que jusqu'au 8 janvier 2026.
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