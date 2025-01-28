Pokémon Pocket : Date et heure de sortie de l'extension Choc Spatio-temporel en France

Découvrez à quel moment il sera possible d'ouvrir des boosters et de découvrir les cartes de Choc Spatio-temporel, la deuxième extension officielle de Pokémon Pocket.
Après Puissance génétique et le mini-set L'Île Fabuleuse, Pokémon Pocket
se prépare à vivre un véritable Choc Spatio-temporel. Dévoilée pour la première fois le 23 janvier dernier, l'extension A du jeu de cartes mobile va arriver en jeu dans très peu de temps.
De nombreux joueurs se demandent donc à partir de quelle heure ils pourront dépenser leurs Sabliers boosters pour ouvrir ces nouveaux paquets. Sachez que l'heure de lancement de cette nouvelle extension de Pokémon Pocket va varier
en fonction de la zone géographique où vous vous trouvez.
Quand sort l'extension Choc Spatio-temporel de Pokémon Pocket ?
Dans la vidéo du 23 janvier, The Pokémon Company annonçait que l'extension A2 de Pokémon Pocket serait disponible en jeu à partir du 30 janvier 2025.
Attention : cela signifie qu'à partir de cette date, vous ne pourrez plus ouvrir de boosters de Puissance génétique. Veillez donc à dépenser vos Points boosters avant la disparition du set
s'il manque quelques cartes à votre collection.
Cependant, l'extension Choc Spatio-temporel ne sera pas disponible à minuit le jour même. Une mise à jour sera nécessaire afin d'ajouter ce nouveau contenu en jeu. De fait, les collectionneurs pourront la retrouver à partir de 7h du matin, heure de Paris.
Toutefois, si vous habitez dans les DROM (Départements et Régions d'Outre-Mer), l'extension sera disponible un peu plus tôt ou plus tard
, à cause des différences de fuseaux horaires. Vous pourrez donc découvrir l'extension à :
- 2 heures du matin en Martinique et en Guadeloupe
- 9 heures du matin à Mayotte
- 10 heures du matin à La Réunion
- 17 heures en Nouvelle-Calédonie
Le rendez-vous est donc fixé au 30 janvier pour débuter une nouvelle collection sur le thème de Dialga, Palkia et des Pokémon de 4e génération
dans Pokémon Pocket. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de toutes les nouveautés et les caractéristiques de cette nouvelle série, et ce dès son arrivée en jeu.
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