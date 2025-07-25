Pokémon Pocket : Date de sortie de l'extension Sagesse entre ciel et mer

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 25 juillet 2025 à 14h13
DeNA et The Pokémon Company ont dévoilé la date de lancement de la toute nouvelle extension de Pokémon Pocket : Sagesse entre ciel et mer. Découvrez quand vous pourrez ouvrir ces boosters thématiques sur les créatures de Johto.
Pokémon Pocket : Date de sortie de l'extension Sagesse entre ciel et mer
Chaque sortie de Pokémon Pocket est particulièrement attendue par les joueurs, impatients de découvrir les nouvelles cartes ajoutées au jeu. Que ce soit pour créer le plus puissant des decks compétitifs ou pour compléter leurs collections avec de belles cartes, tous les joueurs sont aux aguets quand une nouvelle extension arrive. Après une fuite inattendue, l'extension A4 a été officiellement dévoilée le 24 juillet 2025 et elle arrivera en jeu plus vite que vous ne le pensez !

L'extension A4, Sagesse entre ciel et mer, de Pokémon Pocket disponible très prochainement

Sagesse entre ciel et mer est la quatrième extension majeure de Pokémon Pocket. Surnommée A4, elle sera divisée en deux boosters représentant les Pokémon légendaires de la région de Johto : Ho-Oh et Lugia. D'ailleurs, les joueurs ne devront patienter que quelques jours pour en profiter. En effet, elle sera accessible à tous à partir du 30 juillet 2025 à 8h00 heure française. 

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Dans les premières heures de déploiement, des ralentissements sont à prévoir car beaucoup se pressent sur l'application pour tenter d'ouvrir ces nouveaux paquets. Si vous ne pouvez pas accéder à Pokémon Pocket, pas de panique. Retentez simplement votre chance une heure plus tard et le problème devrait être résolu.

De nouvelles cartes adorables à collectionner et à échanger 

Comme ses aînées, cette nouvelle extension de Pokémon Pocket proposera plusieurs dizaines de cartes inédites. Après Kanto, Sinnoh et Alola, la région de Johto et ses créatures les plus appréciées seront mises à l'honneur. Certains visuels ont d'ailleurs déjà été partagés avec des cartes représentant un Pichu endormi au milieu des peluches, un Kaiminus courant dans la nature ou encore un Togepi tout sourire semblant sortir d'un générique des années 90.

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Ces nouvelles cartes et bien d'autres seront à découvrir dans Pokémon Pocket à partir du 30 juillet 2025, que ce soit via des ouvertures de boosters ou via la Pioche miracle. Alors amis dresseurs, économisez dès maintenant vos sabliers car l'embarquement pour la région de Johto débute très bientôt ! Rappelons que Pokémon Pocket est un titre free-to-play jouable sur tous les appareils iOS et Android.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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