Pokémon Pocket : Date de sortie de l'extension Sagesse entre ciel et mer



le 25 juillet 2025 à 14h13 Publié par Justine Manchuelle le 25 juillet 2025 à 14h13

DeNA et The Pokémon Company ont dévoilé la date de lancement de la toute nouvelle extension de Pokémon Pocket : Sagesse entre ciel et mer. Découvrez quand vous pourrez ouvrir ces boosters thématiques sur les créatures de Johto.