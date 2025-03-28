Pokémon Pocket : Comment obtenir la carte Motorizard chromatique ?

Surprenez vos adversaires et vos amis en ajoutant Motorizard chromatique à votre Cartodex dans Pokémon Pocket, et ce de manière très simple.
Avec des chances d'obtention inférieures à 1%, les Pokémon shinys
comptent parmi les cartes les plus difficiles à obtenir de l'extension Réjouissances Rayonnantes
. Mais les petits et grands dresseurs apprécient ces variantes chromatiques, surtout quand elles concernent un Pokémon familier. Les développeurs de Pokémon Pocket
ont donc décidé de permettre à tous les joueurs d'ajouter une carte chromatique à leur collection : celle de Motorizard.
Un petit Pokémon chromatique très facile à récupérer dans Pokémon Pocket
Apparu pour la première fois dans les jeux Pokémon Écarlate et Violet, Motorizard est un Pokémon de type Dragon/Normal
qui peut être utilisé comme monture par les habitants de Paldea. Si son apparence évoque celle des légendaires Koraidon et Miraidon, ils n'appartiennent pas à la même « famille » de Pokémon. Habituellement vert et noir, ce Pokémon a la peau jaune-grise dans sa version chromatique.
S'il a déjà eu une variante chromatique à son effigie dans le TCG Pokémon (dans l'extension Destinées de Paldea), Motorizard en possède également une dans Pokémon Pocket. Cependant, elle ne peut pas être obtenue dans les boosters Réjouissances Rayonnantes. Le Pokémon monture est la récompense d'une mission très simple à réaliser, même de manière gratuite : ouvrir des paquets de cartes.
Plus précisément, la mission en question demande de collecter 50 cartes
. La manière la plus simple consiste donc à ouvrir des boosters, quelle que soit l'extension choisie. Cependant, les cartes obtenues via la Pioche Miracle sont également prises en compte.
Vous pouvez voir la progression de la mission en question dans la catégorie Deck Départ-ex de l'onglet Missions.
Une fois les 50 cartes réunies, Motorizard chromatique viendra se glisser dans votre Cartodex, au milieu des cartes promotionnelles. Mais attention : ce cadeau n'est proposé que pour une durée limitée. Vous avez jusqu'à la fin du mois d'avril pour ajouter le petit Pokémon monture à votre collection.
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