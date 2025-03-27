Pokémon Pocket : Comment obtenir la carte Mewtwo EX chromatique ?

Dracaufeu EX shiny n'est pas la seule vedette de la dernière extension de Pokémon Pocket. Les joueurs peuvent ajouter un Mewtwo EX chromatique à leur collection, mais son mode d'obtention est particulier.
Chez les Pokémon shinys, il y a certains noms qui sont plus convoités que d'autres par les dresseurs, que ce soit dans Pokémon GO, dans les jeux de la série principale ou dans Pokémon Pocket. L'extension Réjouissances Rayonnantes
permet aux chasseurs de shinys d'obtenir deux d'entre eux : Dracaufeu EX et Lucario EX. Mais un Pokémon légendaire emblématique s'est également invité à la fête : Mewtwo EX.
En effet, depuis le lancement de l'extension dédiée aux Pokémon chromatiques, les joueurs et joueuses de Pokémon Pocket
peuvent ajouter ce Mewtwo spécial à leur Cartodex
. Mais contrairement aux autres cartes de la série, celle-ci ne peut pas être obtenue via la Pioche miracle ou lors d'une ouverture de booster.
Le Mewtwo EX shiny de Pokémon Pocket réservé uniquement aux joueurs qui dépensent de l'argent réel
La carte en question est similaire à celles disponibles dans l'extension Puissance génétique
. D'ailleurs, elle reprend l'apparence de la version Full Art de Mewtwo EX, mais en incluant la variation de couleur. Au lieu d'avoir le ventre, la queue et les yeux violets, ceux-ci sont verts. De plus, le reste de son corps est orné d'une bordure multicolore dont les effets changent en jouant avec l'inclinaison de la carte.
Toutefois, pour récupérer le Mewtwo EX chromatique, vous devrez dépenser de l'argent dans Pokémon Pocket.
Néanmoins, il ne sera pas nécessaire de souscrire au Pass Premium pour l'avoir, comme ce fut le cas pour d'autres cartes par le passé. La carte est l'un des objets d'un pack payant, proposé à l'ensemble des utilisateurs via la boutique en jeu. Pour le trouver, allez dans la boutique puis appuyez sur la catégorie « Acheter des Poké Lingots »
en bas à droite de l'écran.
Faites ensuite défiler les options jusqu'aux packs Poké Lingots + accessoires. Le pack comprenant la carte de Mewtwo EX shiny est le premier visible à l'écran et il coûte 22,99 euros
. Pour ce prix, les joueurs obtiennent également 120 Poké Lingots payants, une pièce exclusive, un tapis de jeu et des protège-cartes à l'effigie de Mewtwo, ainsi qu'une couverture et un arrière-plan inédits.
Si vous souhaitez craquer, sachez que ce pack et sa carte Mewtwo EX chromatique ne sont disponibles que pour une durée limitée dans Pokémon Pocket. Fin avril, il disparaîtra de la boutique pour laisser place à une autre offre. Selon vous, ce pack est-il avantageux ou est-ce trop cher pour obtenir tous ces éléments ? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires.
commentaire (0)