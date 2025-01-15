Pokémon Pocket : Cette fonctionnalité sera toujours disponible avec les extensions à venir

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 15 janvier 2025 à 15h37
Une rumeur liée aux Sabliers Booster a agité la communauté Pokémon Pocket. Face à l'inquiétude des joueurs, The Pokémon Company a répondu.
Pokémon Pocket : Cette fonctionnalité sera toujours disponible avec les extensions à venir
Élément central de Pokémon Pocket, le Sablier booster est un objet permettant de réduire le temps d'attente avant l'ouverture du prochain paquet. Qu'il soit acheté à la boutique ou obtenu de manière gratuite, il est présent dans les inventaires de tous les utilisateurs de l'application. Cependant, son utilité dans le futur a été remise en question à cause d'une rumeur.

Plusieurs joueurs ont évoqué l'idée que les Sabliers booster deviendraient inutiles à l'arrivée de la nouvelle extension majeure de Pokémon Pocket, prévue pour fin janvier. L'information aurait d'ailleurs incité certains dresseurs à dépenser les sabliers cumulés pour éviter de les perdre. Face à la gravité des faits relayés, The Pokémon Company a rassuré la communauté. 

Une rumeur sur l'inutilité des Sabliers boosters dans Pokémon Pocket rapidement démentie 

Contacté par le média américain Screen Rant, un représentant de The Pokémon Company a indiqué qu'aucun changement lié aux Sabliers boosters n'arriverait au lancement de la future extension de Pokémon Pocket : 
Les Sabliers boosters dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket peuvent être utilisés pour les futures extensions publiées dans l'application et ne seront pas limités à Puissance génétique et à l'Île Fabuleuse. Chaque sablier booster continuera à permettre aux joueurs de réduire d'une heure le temps d'ouverture des paquets de cartes, quelle que soit l'extension, dans un avenir prévisible.
Si une nouvelle monnaie permettant d'acheter les Sabliers boosters peut apparaître dans une future mise à jour, les utilisateurs n'ont aucune raison de s'inquiéter.

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Ils peuvent donc continuer à accumuler les précieux sabliers, que ce soit en accomplissant leurs quêtes quotidiennes, en augmentant leur niveau, en échange de quelques Tickets boutique ou en gagnant des combats. Afin de pouvoir multiplier les ouvertures de la prochaine extension sans attendre 12 heures, découvrez également nos astuces pour bien préparer le lancement de cette nouvelle série.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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