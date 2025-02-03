Pokémon Pocket : Capturez ce Pokémon légendaire via un nouvel événement en jeu

Dresseurs de Pokémon Pocket, montrez que votre équipe est la plus forte en participant à un nouvel événement Combat Solo sous le signe des légendes.
Les événements solo dans Pokémon Pocket
sont l'occasion de participer à des défis accessibles à tous. Ils sont également très attendus par les collectionneurs qui peuvent obtenir des cartes promotionnelles inédites en récompense
. Plusieurs événements Combat Solo ont déjà eu lieu en jeu contre Florizarre, Tortank, Lokhlass ou Staross. Mais depuis le 3 février, et pour une durée limitée, c'est un Pokémon légendaire qui vous met au défi !
Combattez dès maintenant Cresselia EX dans Pokémon Pocket
Pour participer à ce défi individuel, rendez-vous dans l'onglet Combat depuis l'écran principal de Pokémon Pocket, puis sélectionnez Combat Solo
. Vous pourrez d'ailleurs voir une petite bannière rouge avec la mention « Événement en cours » sur cet onglet.
Le Défi Cresselia EX est le premier visible à l'écran et il est divisé en 4 niveaux de difficulté allant de Facile à Expert. Pour débloquer tous les niveaux de difficulté, vous devez remporter au moins un match en Facile, puis en Moyen… Chaque niveau inclut différentes missions à accomplir
pour obtenir de l'expérience, des Sabliers boosters, des Poudres éclat, des Tickets Boutique et des Sabliers événements. Mais la récompense la plus convoitée est le booster Promo A.
Cette récompense peut être récupérée en se rendant dans l'onglet Cadeaux, visible tout en haut de l'écran d'accueil de Pokémon Pocket. Une fois obtenue, vous pouvez l'ouvrir comme un paquet classique. Cependant, ce booster promotionnel ne contient qu'une seule carte parmi une sélection de 5 cartes différentes.
Lors de cet événement, vous pourrez récupérer Cresselia EX ou encore un Élékable holographique.
Mais attention, le booster Promo-A n'est systématiquement offert en cas de victoire
, sauf si vous gagnez le défi Expert. Si la chance n'est pas de votre côté, il faudra recommencer l'épreuve plusieurs fois pour obtenir le précieux paquet. Pour augmenter vos chances d'obtention, privilégiez les decks de type Ténèbres pour battre Cresselia
. Pensez également à utiliser les effets appliqués par les attaques de vos Pokémon, comme l'empoisonnement et l'endormissement.
L'événement Combat Solo Cresselia EX est accessible à tous les joueurs de Pokémon Pocket sans conditions et est disponible du 3 au 17 février 2025 à 6h59, heure française
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