Pokémon Pocket : Ajoutez un Ramoloss exclusif à votre collection lors de cet événement

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 09 avril 2026 à 10h45
Un nouvel événement temporaire vient de commencer dans Pokémon Pocket. Les plus chanceux pourront obtenir jusqu'à 5 cartes exclusives, dont un Ramoloss perdu en forêt.
Pokémon Pocket : Ajoutez un Ramoloss exclusif à votre collection lors de cet événement
Particulièrement appréciées par les complétistes et les jeunes joueurs de Pokémon Pocket, les cartes gratuites comptent parmi les récompenses les plus populaires du jeu. Il existe plusieurs manières d'en obtenir en jeu, notamment lors des événements temporaires comme la Pioche miracle thématique ou les événements de Combat Solo. 

Si vous souhaitez compléter la collection des cartes Promo-B, voilà une occasion à ne pas manquer. Depuis le 9 avril 2026, l'événement de Combat solo est de retour dans le titre de DeNA. Printemps oblige, la récompense la plus recherchée de cette édition nous transporte dans les bois aux côtés d'un Ramoloss Illustration rare très coloré.

Ça va éclabousser dans Pokémon Pocket face à Ramoloss

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Pour participer à ce défi individuel, rendez-vous dans l'onglet Combat depuis l'écran principal de Pokémon Pocket, sélectionnez Combat Solo, puis la section « Événement ». Les épreuves mettant à l'honneur Ramoloss et Méga-Flagadoss EX apparaissent alors à l'écran et sont divisées en 4 niveaux de difficulté allant de Facile à Expert. 

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Pour débloquer tous les niveaux de difficulté, vous devez remporter au minimum un combat en mode Facile, puis en mode Moyen… Chaque niveau inclut différentes missions à accomplir pour obtenir de l'expérience, des Sabliers boosters, des Poudres éclat, des Tickets Boutique et des Sabliers événements. Mais la récompense la plus convoitée reste le booster Promo-B.

Cinq nouvelles cartes promotionnelles à collectionner

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Cette récompense peut être récupérée en se rendant dans l'onglet Cadeaux, visible tout en haut de l'écran d'accueil de Pokémon Pocket. Une fois obtenue, vous pouvez l'ouvrir comme un paquet classique. Cependant, ce booster promotionnel ne contient qu'une seule carte parmi une sélection de 5 cartes différentes.

Si vous êtes chanceux, vous obtiendrez la carte Illustration rare de Ramoloss du premier coup. Celle-ci possède exactement les mêmes effets, les mêmes points de vie et les mêmes faiblesses que celle disponible dans Méga-Rayonnement. Seule l'illustration est différente et la carte est aussi décorée du tampon Promo-B.

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Mais ce petit paquet peut aussi inclure un Tranchodon holographique, un Dynavolt, un Pijako et un Vrombi. Toutes ces cartes possèdent une illustration inédite et un tampon Promo.

Une option disponible pour acheter une carte manquante avant la fin de l'événement

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N'oubliez pas que vous pouvez également obtenir un Coupon carte promo et des boosters Promo-B en terminant les missions de l'événement. Il peut ensuite être échangé dans la boutique en jeu contre l'une des 5 cartes mentionnées plus haut. Si la chance n'est pas au rendez-vous, vous pouvez donc obtenir de cette manière la carte la plus rare ou celle qui manque à votre collection. 

L'événement combat solo de Ramoloss est accessible à tous les joueurs de Pokémon Pocket sans condition du 9 au 19 avril 2026 à 7h59, heure française
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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