Pokémon : Un nouveau jeu multijoueur dévoilé avant le Pokémon Presents ?

Alors que la communauté Pokémon attend avec impatience l'événement du 27 février, une fuite pourrait bien avoir gâché l'une de ses annonces majeures.
Le Pokémon Presents permet à The Pokémon Company d'annoncer les nouveautés majeures, les contenus à venir et les dates de sortie de l'ensemble de ses jeux vidéo. L'édition 2025 de l'événement risque fort de tourner autour de Légendes Pokémon: Z-A
, le prochain titre spin-off de la franchise.
Lors de ce type de présentation, d'autres jeux encore inconnus du grand public peuvent être annoncés, à l'image de la 10e génération. Ce fut d'ailleurs le cas il y a plusieurs années avec la révélation des Starters des jeux Pokémon Écarlate et Violet
. Mais Pyoro, un leaker spécialisé dans les jeux Nintendo, a publié avant l'heure une photo évoquant un projet multijoueur autour de la licence culte.
Pokémon « Synapse », un jeu multijoueur victime d'une fuite quelques jours avant le Pokémon Presents
Sur Bluesky, Pyoro a partagé une photo qui, au premier abord, paraît assez mystérieuse
. En effet, aucun des célèbres petits monstres n'est visible sur celle-ci. Il est seulement possible d'y voir deux éléments essayant de se connecter ou de partager des informations. En réalité, l'image partagée représente une synapse, la zone de transmission de l'information située entre deux neurones.
— eb576dcfe.bsky.social (@eb576dcfe.bsky.social) 24 février 2025 à 03:01
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Mais pour les plus informés, Synapse est aussi le nom de code d'un projet développé par Game Freak
, le développeur de la série, et ILCA. Ce nom avait été mentionné pour la première fois en 2024, lors de la fuite massive d'informations survenue chez Game Freak. Pyoro aurait donc communiqué un indice sur une partie du contenu du Pokémon Presents, avec la potentielle révélation du projet multijoueur Pokémon Synapse.
Néanmoins, cette image partagée par Pyoro peut simplement être un clin d'œil pour piquer la communauté et non une fuite avant l'heure de la présentation. Il faut encore patienter quelques heures avant de découvrir la vérité en suivant attentivement les informations communiquées lors du Pokémon Presents 2025
.
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