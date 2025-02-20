Légendes Pokémon Z-A : Ne manquez pas cet événement sur YouTube



le 20 février 2025 à 11h31 Publié par Justine Manchuelle le 20 février 2025 à 11h31

Grand'messe pour la communauté Pokémon, le Pokémon Presents sera de retour en 2025. Sa date de diffusion a été communiquée, et il y a de grandes chances que Légendes Pokémon Z-A soit de la fête.