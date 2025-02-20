Légendes Pokémon Z-A : Ne manquez pas cet événement sur YouTube

Grand'messe pour la communauté Pokémon, le Pokémon Presents sera de retour en 2025. Sa date de diffusion a été communiquée, et il y a de grandes chances que Légendes Pokémon Z-A soit de la fête.
Petits et grands dresseurs du monde entier le savent, le Pokémon Day est célébré chaque année le 27 février.
À cette occasion, des événements spéciaux sont organisés un peu partout en France et des récompenses sont distribuées dans les jeux gratuits de la franchise. Cependant, les joueurs et les collectionneurs se demandaient si un Pokémon Presents allait avoir lieu. Aujourd'hui, The Pokémon Company a confirmé la date de sa prochaine présentation, et elle aura lieu très bientôt.
Le Pokémon Presents 2025 diffusé gratuitement dans le monde entier
Dans une courte vidéo partagée sur la chaîne YouTube Pokémon Asia EN, The Pokémon Company a confirmé qu'un Pokémon Presents sera bien diffusé le jour du Pokémon Day.
Pour permettre à toute la communauté de profiter de cet événement, il sera retransmis en direct sur les différentes chaînes YouTube internationales de Pokémon. En France métropolitaine, vous pourrez suivre l'événement à partir de 15 heures.
Lors de cette présentation vidéo, de nouvelles informations sur Légendes Pokémon Z-A
devraient être révélées, notamment la date de sortie du jeu. D'ailleurs, les passionnés de Nintendo sont nombreux à se demander si le titre sera disponible au lancement de la Nintendo Switch 2. Cette mini-conférence dévoilera également les nouveautés à venir dans les autres titres de la franchise comme Pokémon GO
, Pokémon Masters EX ou encore Pokémon Pocket
.
Enfin, certaines grandes enseignes, magasins de jouets et boutiques spécialisées proposeront un cadeau inédit pour célébrer le Pokémon Day. À partir du 27 février, en dépensant plus de 29,99 euros en produits Pokémon, vous obtiendrez une carte d'Évoli décorée d'un tampon exclusif au Pokémon Day
.
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