Pokémon Presents : La date et les jeux à l'honneur du prochain événement déjà confirmés ?

Équivalent du Nintendo Direct et des conférences d'éditeurs, le Pokémon Présents est un événement très attendu. Or, la date de l'édition 2025 semble avoir fuité.
Les conférences ne sont pas uniquement réservées à la période estivale ou aux principaux acteurs de la scène vidéoludique. Depuis 2020, The Pokémon Company a également droit à son événement majeur : le Pokémon Presents. Survenant une à deux fois par an, cette conférence permet aux joueurs de découvrir toutes les nouveautés à venir sur leurs titres préférés
et de découvrir en avant-première les nouveaux jeux de la franchise.
Mais alors que l'édition 2025 n'a pas encore été annoncée, un utilisateur sur X/Twitter a découvert une information intéressante dans les métadonnées de Niantic, développeur de Pokémon GO. Le jeu mobile organiserait un événement temporaire en jeu juste après la diffusion du Pokémon Presents. Or, sa date donnerait un indice majeur lié à la présentation.
Le Pokémon Presents 2025 prévu à une date clé de la franchise aux petits monstres
Le texte découvert dans les métadonnées du jeu indique l'arrivée d'un « Pokemon Presents 2025 x GO Tour : Unova Timed Research ».
Suite à la diffusion de la conférence, une étude de terrain à durée limitée liée à la région d'Unys serait proposée aux joueurs lors du Pokémon Day. Ce dernier survenant le 27 février, il est donc probable que The Pokémon Company diffuse le Pokémon Présents 2025 à cette date.
En soi, l'information n'est pas surprenante pour les passionnés. Depuis 2022, un Pokémon Présents a toujours eu lieu chaque année à la date du 27 février.
L'année 2025 n'échapperait donc pas à cette tradition, mais une confirmation est encore nécessaire pour valider cette théorie. Si c'est bien le cas, l'annonce devrait survenir aux alentours du 20 février 2025. En revanche, les jeux présentés au cours de cet événement semblent déjà connus.
Avec l'arrivée courant 2025 de Pokémon Legends: Z-A
et la région d'Unys à l'honneur dans Pokémon GO, le nouveau spin-off de la saga principale sera certainement de la partie. Les différents titres sur mobile comme Pokémon Pocket, Pokémon Sleep, Pokémon GO et Pokémon Masters EX pourraient également avoir un segment dédié.
Cependant, la question de l'annonce de la 10e génération est sur toutes les lèvres
. En règle générale, un jeu principal a une durée de vie de 3 ans avant d'être remplacé par une nouvelle génération. Pokémon Écarlate et Violet étant sorti en 2022, il est donc possible qu'un nouveau titre soit dévoilé en avant-première lors de cette présentation. Mais il pourrait aussi être présenté en 2026, pour coïncider avec le 30e anniversaire de la franchise Pokémon. Réponse dans quelques semaines…
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