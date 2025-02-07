Pokémon Legends: Z-A : La date de sortie et les starters du jeu déjà connus ?

Plusieurs rumeurs partagées sur 4chan donneraient de nombreuses informations sur Légendes Pokémon Z-A, dont sa date de lancement.
Légendes Pokémon: Z-A
est le titre le plus attendu de 2025 par la communauté Pokémon. Disponible dans le courant de l'année sans date de sortie pour le moment, le jeu devrait se dévoiler un peu plus à l'occasion du Pokémon Day Presents. Cependant, des rumeurs dévoileraient déjà plusieurs détails sur le jeu. L'un d'eux concernerait le choix de votre partenaire Pokémon pour cette nouvelle aventure dans les rues d'Illumis.
Kaiminus, Vipélierre et Flamiaou comme premiers compagnons dans Pokémon Legends: Z-A
La rumeur a été partagée sur 4chan
, un forum qui n'est pas forcément réputé pour la fiabilité des informations publiées. Néanmoins, les détails mentionnés ont piqué la curiosité des joueurs. Dans un premier temps, l'auteur de la fuite indique que les starters de ce nouveau jeu seraient Vipélierre, Flamiaou et Kaiminus.
Comme dans l'opus Arceus, un mélange des générations serait donc à prévoir pour le choix du premier Pokémon.
Dans un second temps, l'auteur indique également qu'une ancienne mécanique serait de retour dans l'opus Z-A : la Méga-évolution.
Introduite pour la première fois dans les jeux Pokémon X et Y, elle aurait sa place dans Légendes Pokémon Z-A car cette transformation est présente dans la région de Kalos (et par extension à Illumis) depuis que les dresseurs l'ont découverte. D'ailleurs, la rumeur indique qu'il serait possible de découvrir les Méga-évolutions de Libégon et de Dracolosse
dans le jeu.
Mais le détail le plus intéressant de cette fuite concerne le lancement de Pokémon Legends: Z-A. Aucune date de sortie précise n'est mentionnée. Toutefois, l'auteur évoque une arrivée dans les rayons et sur le Nintendo e-Shop au cours du mois de juin.
L'information divise car début janvier, Amazon UK indiquait que le titre serait disponible le 15 août 2025
.
Il faut donc rester très vigilant vis-à-vis de ces multiples fuites et attendre les prochaines révélations sur le jeu lors de la présentation du Pokémon Day Presents.
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