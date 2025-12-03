Légendes Pokémon: Z-A va offrir une nouvelle Méga-Évolution très spéciale à Lucario

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 03 décembre 2025 à 11h45
Lucario est l'un des monstres préférés des petits et grands admirateurs de la franchise Pokémon. Mais le DLC de Légendes Pokémon: Z-A va combler ces dresseurs en donnant au combattant une nouvelle Méga-évolution et la première forme Z de la saga.
Légendes Pokémon: Z-A va offrir une nouvelle Méga-Évolution très spéciale à Lucario
Le DLC Méga-Dimension de Légendes Pokémon: Z-A sera disponible dans quelques jours seulement. Les dresseurs savent déjà que ce contenu additionnel permettra d'explorer une version alternative de la ville d'Illumis, qu'ils pourront y affronter des Pokémon surpuissants et y obtenir des Méga-évolutions inédites comme Méga-Raichu X et Méga-Raichu Y. 

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Cependant, The Pokémon Company a prévu d'autres surprises pour tenir les joueurs en haleine et leur donner de nouvelles possibilités à utiliser pendant les combats. Le 2 décembre 2025, l'une de ces surprises a été dévoilée sur YouTube et elle concerne Lucario. Le Pokémon combattant est en effet le premier à recevoir une forme inédite : la Méga-Évolution Z.

La Méga-Évolution Z fait ses débuts dans le DLC de Légendes Pokémon: Z-A

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Depuis l'introduction de la mécanique, les joueurs étaient habitués aux formes classiques ainsi qu'à certaines variantes avec les formes X et Y de Méga-Mewtwo et Méga-Dracaufeu. La Méga-évolution peut octroyer un type différent de celui du Pokémon en temps normal et améliorer certaines de ses statistiques. Mais la Méga-Évolution Z est une forme spéciale qui impacte la vitesse du Pokémon concerné. 

La Méga-Évolution Z permet d'utiliser plus rapidement les capacités du Pokémon transformé. De fait, la créature est plus vive et peut plus rapidement porter le coup final, synonyme de victoire. Mais cette rapidité a un prix. Le Pokémon méga-évolué consomme plus de Méga-Force que les autres Méga-évolutions

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Il est donc recommandé de garder cette transformation pour la fin du combat et pour augmenter les chances d'attaquer en premier. La Méga-Évolution Z sera donc réservée à quelques créatures privilégiant la vitesse à la puissance et Lucario est le premier à en bénéficier. 

Méga-Lucario Z prêt à combattre à vos côtés 

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Contrairement à la version « classique » couverte de marques rouges, Méga-Lucario Z arbore un look plus clair avec de longues nattes, des marques sur le visage ainsi que des pierres placées sur l'ensemble du corps. S'il conserve le double type Combat/Acier quand il est méga-transformé, il délaisse la force brute et privilégie sa défense, sa souplesse et son agilité. Le trailer de présentation montre d'ailleurs sa rapidité face à la même attaque lancée par Méga-Lucario. 

Miniature vidéo

Cette nouvelle forme et de nouvelles Méga-Évolutions inédites sont à retrouver dès le 10 décembre prochain dans le DLC Méga-Dimension de Légendes Pokémon: Z-A. Rappelons pour conclure que ce contenu annexe est payant et que vous pouvez le précommander pour obtenir des bonus exclusifs.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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