Légendes Pokémon: Z-A va offrir une nouvelle Méga-Évolution très spéciale à Lucario

Lucario est l'un des monstres préférés des petits et grands admirateurs de la franchise Pokémon. Mais le DLC de Légendes Pokémon: Z-A va combler ces dresseurs en donnant au combattant une nouvelle Méga-évolution et la première forme Z de la saga.
Le DLC Méga-Dimension
de Légendes Pokémon: Z-A
sera disponible dans quelques jours seulement. Les dresseurs savent déjà que ce contenu additionnel permettra d'explorer une version alternative de la ville d'Illumis, qu'ils pourront y affronter des Pokémon surpuissants
et y obtenir des Méga-évolutions inédites comme Méga-Raichu X et Méga-Raichu Y.
Cependant, The Pokémon Company a prévu d'autres surprises pour tenir les joueurs en haleine et leur donner de nouvelles possibilités à utiliser pendant les combats. Le 2 décembre 2025, l'une de ces surprises a été dévoilée sur YouTube et elle concerne Lucario. Le Pokémon combattant est en effet le premier à recevoir une forme inédite : la Méga-Évolution Z
.
La Méga-Évolution Z fait ses débuts dans le DLC de Légendes Pokémon: Z-A
Depuis l'introduction de la mécanique, les joueurs étaient habitués aux formes classiques ainsi qu'à certaines variantes avec les formes X et Y de Méga-Mewtwo et Méga-Dracaufeu. La Méga-évolution peut octroyer un type différent de celui du Pokémon en temps normal et améliorer certaines de ses statistiques. Mais la Méga-Évolution Z est une forme spéciale qui impacte la vitesse du Pokémon concerné.
La Méga-Évolution Z permet d'utiliser plus rapidement les capacités
du Pokémon transformé. De fait, la créature est plus vive et peut plus rapidement porter le coup final, synonyme de victoire. Mais cette rapidité a un prix. Le Pokémon méga-évolué consomme plus de Méga-Force que les autres Méga-évolutions
.
Il est donc recommandé de garder cette transformation pour la fin du combat et pour augmenter les chances d'attaquer en premier. La Méga-Évolution Z sera donc réservée à quelques créatures privilégiant la vitesse à la puissance et Lucario est le premier à en bénéficier.
Méga-Lucario Z prêt à combattre à vos côtés
Contrairement à la version « classique » couverte de marques rouges, Méga-Lucario Z
arbore un look plus clair avec de longues nattes, des marques sur le visage ainsi que des pierres placées sur l'ensemble du corps. S'il conserve le double type Combat/Acier
quand il est méga-transformé, il délaisse la force brute et privilégie sa défense, sa souplesse et son agilité. Le trailer de présentation montre d'ailleurs sa rapidité face à la même attaque lancée par Méga-Lucario.
Cette nouvelle forme et de nouvelles Méga-Évolutions inédites sont à retrouver dès le 10 décembre prochain dans le DLC Méga-Dimension de Légendes Pokémon: Z-A
. Rappelons pour conclure que ce contenu annexe est payant et que vous pouvez le précommander pour obtenir des bonus exclusifs.
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