Légendes Pokémon: Z-A va briser une règle présente depuis les débuts de la franchise Pokémon

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 novembre 2025 à 14h08
En observant le trailer du DLC de Méga-Dimension, certains joueurs de Légendes Pokémon: Z-A ont remarqué un détail choquant. D'ailleurs, il va mettre fin à une tradition en vigueur depuis le premier jeu de la saga.
Légendes Pokémon: Z-A va briser une règle présente depuis les débuts de la franchise Pokémon
Toutes les personnes ayant joué à un jeu Pokémon vous le diront : le niveau 100 est la limite maximale que vos petits monstres peuvent atteindre. D'ailleurs, cela vaut aussi bien pour une progression classique via un gain d'expérience que pour les distributions organisées par The Pokémon Company. 

Cependant, cette règle est sur le point d'être brisée par Légendes Pokémon: Z-A. Après presque 30 ans d'existence, la franchise se prépare à connaître un changement majeur en proposant des rencontres avec des Pokémon qui dépassent le fameux niveau 100.

Des Pokémon de niveau 120 et plus dans Légendes Pokémon: Z-A 

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Dans les deux vidéos de présentation du DLC Méga-Dimension, nous pouvons apercevoir plusieurs Pokémon qui dépassent le seuil du niveau 100. Les dresseurs combattent notamment un Corvaillus de niveau 120, un Courrousinge de niveau 142, un Sarmuraï de niveau 142. Mais plus effrayant encore : les extraits montrent des affrontements contre un Dragmara de niveau 150 et même un Ossatueur niveau 164

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Avec des adversaires si redoutables à affronter, les dresseurs se demandent s'ils pourront eux-aussi avoir des Pokémon aussi puissants dans leur équipe. Mais cela ne semble pas être le cas. En revanche, une nouvelle alliée, Anya, pourra confectionner des donuts qui augmenteront de manière temporaire la puissance de vos créatures.

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Toutefois, il faudra attendre l'arrivée de ce contenu en jeu pour savoir ce qu'il sera possible de faire avec ces Pokémon surpuissants !

Une nouveauté présente uniquement dans le DLC Méga-Dimension pour le moment 

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Si voir des Pokémon dépassant le niveau 100 est une première dans toute l'histoire de la franchise Pokémon, tous les joueurs de Légendes Pokémon: Z-A ne pourront pas en profiter. Il faudra impérativement acheter le DLC Méga-Dimension pour débloquer l'accès à Extra Illumis et à des monstres de niveau 120, 140 ou encore 150. Rappelons que ce dernier est proposé séparément au prix de 29,99 euros. 

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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