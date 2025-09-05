Légendes Pokémon: Z-A : Un curieux teaser semble annoncer la prochaine Méga-évolution du titre

Pour tenir en haleine les dresseurs du monde entier, Légendes Pokémon: Z-A dissémine des indices sur les nouvelles Méga-évolutions qu'il sera possible d'utiliser en combat. Mais le dernier « teaser » en date a provoqué des haussements de sourcils.
À quelques semaines du lancement de Légendes Pokémon: Z-A
, les dresseurs et dresseuses du monde entier n'ont pas encore découvert toutes les Méga-évolutions inédites de ce spin-off. Ces dernières semaines, The Pokémon Company a confirmé que Dracolosse, Empiflor et Brutalibré auront tous les trois droit à cette nouvelle forme de combat. Mais le 4 septembre 2025, la communauté a potentiellement découvert le prochain candidat à la Méga-évolution.
«Malamar.mp4 » annonciateur de la prochaine Méga-évolution de Légendes Pokémon: Z-A ?
Sur ses différents réseaux sociaux, Pokémon a publié une vidéo d'une minute contenant uniquement des prises de vue réelles. Mais le plus étrange reste la description de chaque publication : Malamar.mp4. Simple mais diablement efficace, celle-ci semble désigner un nom de fichier sauvegardé sur un ordinateur au format vidéo. Quant à Malamar, il s'agit simplement du nom anglais de Sépiatroce
.
La vidéo montre d'ailleurs des admirateurs du Pokémon Révolution aux allures de seiche. La première réalise une œuvre très colorée à l'effigie du Pokémon, le second présente au public l'intérieur de sa voiture, entièrement décorée avec la seiche au regard vicieux. Quant au dernier acteur à l'écran, il porte un t-shirt représentant le Pokémon. Rapidement, la communauté a vu dans ces lettres d'amour à Sépiatroce un message annonçant l'arrivée de sa propre Méga-évolution
.
Un Pokémon sous-coté mais qui pourrait parfaitement intégrer ce nouvel opus pour plusieurs raisons
Sépiatroce n'est pas forcément un Pokémon très populaire au sein de la communauté. Cependant, ce choix semble logique car la créature est apparue pour la première fois dans les versions X et Y.
Or, l'intrigue de ces deux jeux amène les dresseurs jusqu'à Illumis, où les événements de Légendes Pokémon: Z-A ont lieu. De plus, cela permettrait aux Pokémon de sixième génération de recevoir une nouvelle forme
après la récente officialisation de Méga-Brutalibré.
Pour l'instant, aucune autre information officielle n'a été partagée. Mais surveillez les réseaux sociaux de la maison des petits monstres car s'il s'agit bien d'un teaser, la révélation ne saurait tarder. Pour conclure, rappelons que Légendes Pokémon: Z-A sera disponible à partir du 16 octobre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2
.
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