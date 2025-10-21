Légendes Pokémon: Z-A : Son nouveau système de combat désavantagerait certaines créatures

Avec Légendes Pokémon: Z-A, les dresseurs et dresseuses peuvent tester et maîtriser un tout nouveau système de combat. Mais ce dernier désavantagerait certains Pokémon, les rendant même totalement inutiles pendant les affrontements.
Contrairement aux autres jeux de la franchise, Légendes Pokémon: Z-A
met de côté le modèle de combat classique au tour par tour pour des affrontements en temps réel. Ce changement aide à rendre les combats plus fluides, plus dynamiques et plus rapides, ce que de nombreux joueurs ont salué. Mais après quelques affrontements, certains d'entre eux ont fait une découverte qu'ils ont partagée sur Reddit
.
Les Pokémon de petit gabarit presque inutiles dans les combats de Légendes Pokémon: Z-A ?
En participant à des combats du Royale Z-A, certains dresseurs ont remarqué un changement majeur par rapport aux précédents jeux. Par le passé, certains Pokémon de petit gabarit étaient privilégiés à haut niveau car possédant des capacités difficiles à contrer ou à gérer
.
Mais le combat en temps réel de Légendes Pokémon: Z-A semble privilégier la force brute et l'endurance à la stratégie
. De fait, certains petits Pokémon très appréciés d'un point de vue stratégique seraient mis de côté par les dresseurs vétérans. Les exemples les plus souvent cités sont Ténéfix et Trousselin.
Dans les anciens jeux, Ténéfix permettait de ralentir le combat et de déstabiliser l'ennemi. Tandis que Trousselin infligeait aux Pokémon adverses de nombreuses altérations d'état (notamment avec l'attaque Cage-éclair ou Verrou enchanté) ou bloquait temporairement les attaques physiques ou spéciales. Mais lors d'un combat en temps réel, ces éléments sont inefficaces
.
De nouveaux rois des duels émergent grâce à ce changement
Que ce soit contre des PNJ ou de vrais dresseurs, les vedettes des combats stratégiques comme Azumarill ou Pachirisu sont donc laissées sur le banc de touche dans Légendes Pokémon: Z-A.
Mais cela a permis à d'autres Pokémon de montrer leurs talents et de briller pendant les duels. De nombreux dresseurs ont ainsi été surpris de voir Méganium imposer son style avec une puissante attaque de zone et sa capacité Giga Sangsue
lui permettant de blesser tout en régénérant ses points de vie.
Avez-vous remarqué une différence significative entre petits et grands Pokémon dans les combats de Légendes Pokémon: Z-A ? Et quel est le champion qui vous permet de gagner plus facilement vos combats ? Partagez votre ressenti et vos anecdotes sur Légendes Pokémon: Z-A dans les commentaires !
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