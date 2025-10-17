Légendes Pokémon: Z-A : Si vous essayez de quitter Illumis, voici la surprise que vous trouverez !

L'action de Légendes Pokémon: Z-A se déroule uniquement dans les rues d'Illumis. Mais que se passe-t-il quand vous décidez de quitter la capitale de la région de Kalos ?
Depuis 2013 et la sortie des versions X et Y, les dresseurs et dresseuses du monde entier peuvent découvrir la région de Kalos, inspirée par la France. Mais dans Légendes Pokémon: Z-A
, l'histoire se déroule uniquement dans les rues de sa capitale, Illumis.
Si vous avez joué aux jeux d'origine, vous êtes donc tentés de sortir de la cité pour explorer les environs ou retrouver certains spots emblématiques des jeux de 2013. Sachez qu'il existe un moyen de quitter la ville, mais ce que vous découvrirez risque de vous décevoir
.
Embarquement immédiat pour le train vers l'aéroport
Dans la ville d'Illumis, vous pouvez explorer de nombreuses ruelles ainsi que des lieux emblématiques. L'un d'entre eux peut donner à certains dresseurs des envies d'évasion car il s'agit de la gare de la capitale
. D'ailleurs, si vous avez joué aux versions X et Y, vous pouvez embarquer à bord du TMV et voyager jusqu'à la ville de Bastiques.
Il est donc légitime de penser que se rendre en gare vous permet également de voyager vers la province de Kalos. En réalité, en approchant de la gare de Légendes Pokémon: Z-A, une boîte de dialogue apparaitra avec le message suivant :
Un train à destination de l'aéroport attend sur le quai. Voulez-vous quitter Illumis ?
Deux choix s'offriront à vous : « Je reste à Illumis » ou « Adieu, Illumis !». Si vous choisissez la deuxième option, une nouvelle boîte de dialogue apparaitra, mentionnant le nom de vos amis, que vous laissez derrière vous. Vous aurez alors affaire à deux nouvelles options, à savoir rester à la capitale ou embarquer dans le train. En optant pour le voyage, une cinématique sera lancée.
L'Easter Egg plein de tendresse (mais un brin restrictif) de Légendes Pokémon: Z-A
Celle-ci montre votre personnage marchant vers le train avec ses bagages, suivi de la phrase suivante : « Vous êtes monté à bord du train pour l'aéroport ! Ça y est, adieu, Illumis…
». Mais après un bref écran noir, votre personnage se réveille sur l'un des bancs de la ville.
Il ne s'agissait là que d'un rêve, une métaphore amusante pour dire que votre personnage ne veut pas (ou plutôt qu'il ne peut pas) quitter la ville d'Illumis. La séquence en question a été relayée par certains joueurs sur X/Twitter, mais certains se sont amusés à la détourner en ajoutant une vraie destination à ce voyage imaginé.
Même s'il est impossible de quitter son décor, Légendes Pokémon: Z-A attend tous les dresseurs et dresseuses qui veulent explorer ses ruelles. Le titre est disponible depuis le 16 octobre 2025
sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
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