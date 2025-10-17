Légendes Pokémon: Z-A : Si vous essayez de quitter Illumis, voici la surprise que vous trouverez !

L'action de Légendes Pokémon: Z-A se déroule uniquement dans les rues d'Illumis. Mais que se passe-t-il quand vous décidez de quitter la capitale de la région de Kalos ?

Embarquement immédiat pour le train vers l'aéroport

Un train à destination de l'aéroport attend sur le quai. Voulez-vous quitter Illumis ?

« Je reste à Illumis » ou « Adieu, Illumis !

». Si vous choisissez la deuxième option, une nouvelle boîte de dialogue apparaitra, mentionnant le nom de vos amis, que vous laissez derrière vous. Vous aurez alors affaire à deux nouvelles options, à savoir rester à la capitale ou embarquer dans le train. En optant pour le voyage, une cinématique sera lancée.





L'Easter Egg plein de tendresse (mais un brin restrictif) de Légendes Pokémon: Z-A

you can actually leave Lumiose City in #PokemonLegendsZA pic.twitter.com/wwjyzDz7rG — Out of Context Pokémon (@OoCPokemon) October 15, 2025