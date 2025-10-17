Légendes Pokémon: Z-A : Carte (map) interactive

L'utilisation d'une carte interactive pour Légendes Pokémon: Z-A peut être un gain de temps non négligeable pour valider vos quêtes et récolter des éléments importants, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.

Carte interactive de Légendes Pokémon: Z-A

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, qui est sorti au cours du mois d'octobre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2,se déroule dans la ville d'Illumis, qui peut être explorée de jour comme de nuit. Lorsque nous débutons l'expérience ou bien au cours de l'aventure, il peut être assez difficile de savoir ou de se remémorer où trouver tel ou tel élément puisque la carte est assez grande. Ainsi, pour gagner de précieuses minutes, il est possible d'utiliserComme nous vous le disions,regorge d'activités et de points d'intérêt en tout genre, que ce soit les centres Pokémon, les boutiques, et bien d'autres. Durant toute l'aventure, il ne sera pas forcément facile de débusquer les éléments nécessaires à la progression ou demandés pour certaines quêtes secondaires, c'est pourquoi l'aide d'uneest évidemment la bienvenue.Grâce à cette, qui vous propose la ville d'Illumis de, de jour comme de nuit, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, que ce soit les collectibles, les différents points d'intérêts, les diverses boutiques (cafés, restaurants, etc.) ou encore les PNJ, les missions secondaires et les quêtes principales. En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cette, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte.En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où trouver des ressources spécifiques,, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle.