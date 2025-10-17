Légendes Pokémon: Z-A : Carte (map) interactive

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 octobre 2025 à 10h36
L'utilisation d'une carte interactive pour Légendes Pokémon: Z-A peut être un gain de temps non négligeable pour valider vos quêtes et récolter des éléments importants, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.
Légendes Pokémon: Z-A : Carte (map) interactive
Légendes Pokémon: Z-A, qui est sorti au cours du mois d'octobre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, se déroule dans la ville d'Illumis, qui peut être explorée de jour comme de nuit. Lorsque nous débutons l'expérience ou bien au cours de l'aventure, il peut être assez difficile de savoir ou de se remémorer où trouver tel ou tel élément puisque la carte est assez grande. Ainsi, pour gagner de précieuses minutes, il est possible d'utiliser une carte interactive de Légendes Pokémon: Z-A.

Carte interactive de Légendes Pokémon: Z-A

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Comme nous vous le disions, Légendes Pokémon: Z-A regorge d'activités et de points d'intérêt en tout genre, que ce soit les centres Pokémon, les boutiques, et bien d'autres. Durant toute l'aventure, il ne sera pas forcément facile de débusquer les éléments nécessaires à la progression ou demandés pour certaines quêtes secondaires, c'est pourquoi l'aide d'une map interactive Légendes Pokémon: Z-A est évidemment la bienvenue. 
  • Meilleure carte interactive de Légendes Pokémon: Z-A → mapgenie.io
Grâce à cette carte, qui vous propose la ville d'Illumis de Légendes Pokémon: Z-A, de jour comme de nuit, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette map interactive, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, que ce soit les collectibles, les différents points d'intérêts, les diverses boutiques (cafés, restaurants, etc.) ou encore les PNJ, les missions secondaires et les quêtes principales. En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cette carte interactive de Légendes Pokémon: Z-A, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.

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Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte. 

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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