Légendes Pokémon: Z-A pourrait déjà être rentable après un jour d'exploitation

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 17 octobre 2025 à 14h44
D'anciens employés de Nintendo ont fait des révélations étonnantes sur Légendes Pokémon: Z-A. Selon eux, le budget du jeu serait assez bas et un petit nombre de copies vendues suffirait à le rentabiliser.
Légendes Pokémon: Z-A pourrait déjà être rentable après un jour d'exploitation
Légendes Pokémon: Z-A est la sortie de l'année 2025 pour les petits et les grands dresseurs du monde entier. Que ce soit sur Nintendo Switch ou sur la nouvelle console de Nintendo, ce spin-off offre aux joueurs une épopée urbaine unique en attendant l'arrivée de la 10e génération annoncée par un leak majeur. 

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Mais la fuite en question, combinée à des déclarations provenant d'anciens employés de Nintendo, aurait dévoilé un détail étonnant sur Légendes Pokémon: Z-A : son budget. Ce dernier serait en réalité faible au regard de la licence. D'ailleurs, certains ont estimé le nombre de copies nécessaires pour amortir les coûts de production et il peut avoir déjà été atteint. 

Légendes Pokémon: Z-A : un jeu qui aurait coûté moins de 12 millions de dollars à produire ? 

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Suite au téraleak, Krysta Yang et Kit Ellis (anciens employés de Nintendo of America) ont réagi dans une vidéo publiée sur leur chaîne YouTube. Entre autres, ils reviennent notamment sur cette déclaration mentionnée dans la fuite : Légendes Pokémon: Z-A n'aurait coûté que 2 milliards de yens à produire, soit un peu moins de 12 millions de dollars. À titre de comparaison, Gears of War 2 avait à l'époque un budget équivalent. 

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D'après ses estimations, Kit Ellis estime qu'il suffirait d'écouler 200 000 copies de Légendes Pokémon: Z-A pour que la production du jeu soit rentabilisée. Sachant qu'au 2 août 2025, plus de 27 millions d'exemplaires de Pokémon Écarlate et Violet ont été vendus, Légendes Pokémon: Z-A pourrait déjà avoir dépassé le seuil demandé juste avec ses précommandes mondiales.

Des chiffres à prendre avec des pincettes 

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Cependant, les informations et les estimations sont basées sur les détails provenant du leak du 14 octobre 2025. De fait, il ne s'agit pas de chiffres officiels partagés par Nintendo, par Game Freak ou par The Pokémon Company. De plus, les chiffres de ventes du premier week-end d'exploitation de Légendes Pokémon: Z-A ne sont pas encore connus.

Malgré ces suppositions, Kit Ellis a déclaré qu'il s'agit d'un « chiffre remarquablement bas » et qu'il aurait préféré que Nintendo injecte « un peu plus d'argent dans la série ».
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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