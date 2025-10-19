Légendes Pokémon: Z-A : Où se situe le jeu dans la chronologie de la franchise ?

Vous vous demandez quand se déroule l'histoire de Légendes Pokémon: Z-A par rapport aux autres opus de la saga Pokémon ? Découvrez l'étonnante réponse dans les lignes qui suivent.
Depuis Légendes Pokémon: Arceus, Game Freak étoffe la chronologie de l'univers Pokémon
en introduisant davantage la notion du temps. Ainsi, nous avons pu découvrir la région de Sinnoh plusieurs siècles avant les événements des versions Diamant et Perle. Dans les jeux Pokémon Écarlate et Violet
, le passé et le futur sont rapidement évoqués via l'apparition des Pokémon Paradoxe. Mais qu'en est-il de la place de Légendes Pokémon: Z-A
parmi tous les opus de la franchise Pokémon ?
Légendes Pokémon: Z-A : une aventure pas si éloignée des événements des jeux d'origine
Le fait que l'action du jeu se déroule dans la ville d'Illumis
suppose que le jeu prend potentiellement place juste après l'histoire des versions X et Y. Mais la présence de portails numériques séparant les différents quartiers de la ville semble indiquer que la trame de ce spin-off se déroule dans le futur. D'ailleurs, beaucoup de fidèles de la franchise ont d'abord pensé que Légendes Pokémon: Z-A se déroule plusieurs siècles après l'histoire de Pokémon X et Y.
Mais en réalité, ce spin-off n'est pas si éloigné de son ainé sur le plan chronologique. Plusieurs joueurs ayant déjà terminé l'histoire de Légendes Pokémon: Z-A révèlent que celle-ci se déroule environ 5 ans après les événements des deux jeux 3DS sortis en 2013
. D'ailleurs, ils précisent que celles et ceux qui ont connu ces titres devraient croiser pendant leur séjour à Illumis des visages familiers.
Une suite directe qui va rappeler des souvenirs aux dresseurs ayant connu les versions X et Y
Légendes Pokémon: Z-A prend donc des allures de suite « presque » directe aux versions X et Y malgré des Starters différents,
ce qui devrait combler les fidèles de la saga. D'autant que l'un des Pokémon les plus mystérieux de cette génération, Zygarde, est présent dans le jeu. D'ailleurs, ce dernier possède même une Méga-évolution pour sa forme chargée à 100 %.
Le spin-off marche donc dans les traces de précédents titres qui étaient eux aussi des suites directes, à l'image des versions Noire 2 et Blanc 2 ou encore des opus Ultra-Soleil et Ultra-Lune.
Mais vous, avez-vous connu les jeux Pokémon X et Y ou est-ce que vous découvrez la région de Kalos et Illumis grâce à Légendes Pokémon: Z-A ? Partagez votre expérience et vos anecdotes de jeu dans les commentaires !
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