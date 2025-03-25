Légendes Pokémon: Z-A n'aura peut-être pas de nouveaux Pokémon

Chaque nouveau jeu Pokémon est l'occasion de découvrir de nouvelles créatures, qu'il s'agisse de formes régionales ou non. Tous les regards sont donc tournés vers Légendes Pokémon: Z-A, mais le jeu en proposera-t-il ?
Les jeux Pokémon sont l'occasion à chaque sortie de proposer de nouvelles mécaniques de jeu, mais surtout des monstres inédits.
Cette caractéristique est présente à l'introduction d'une nouvelle génération et dans les jeux spin-off comme Légendes Pokémon: Arceus. Le saut dans le temps avait permis de rencontrer les formes de Hisui, les versions ancestrales de Pokémon peuplant l'actuelle région de Sinnoh.
La sortie de Légendes Pokémon: Z-A
a donc suscité l'espoir chez la communauté de partir à la recherche de Pokémon d'Illumis ou de nouvelles espèces. Cependant, un célèbre informateur a partagé sur X/Twitter un détail qui risque fort de décevoir les dresseurs et dresseuses du monde entier.
Une mauvaise nouvelle pour Légendes Pokémon: Z-A
CentroLeaks est un utilisateur de X/Twitter spécialisé dans les leaks et les fuites d'informations sur les titres de Nintendo. Réputé pour la fiabilité de ses sources, la plupart des informations qu'il publie sont souvent confirmées. D'ailleurs, il fait partie des leakers qui confirment que Légendes Pokémon: Z-A proposerait bien 27 Méga-évolutions inédites
en plus de plusieurs existantes intégrées au jeu.
Mais le 25 mars, il a partagé une nouvelle publication mentionnant qu'aucune nouvelle espèce ne ferait ses débuts dans Légendes Pokémon: Z-A
. S'il ne donne pas plus de précisions, il peut évoquer l'absence de formes régionales, l'absence de nouvelles créatures ou les deux. Le fait que le JCC Pokémon va dédier ses prochaines séries aux Méga-évolutions
pourrait confirmer cette information.
Cependant, il faudra attendre une prochaine présentation et la sortie définitive du jeu pour vérifier si cela est vrai. Légendes Pokémon: Z-A sortira exclusivement sur Nintendo Switch d'ici la fin de l'année 2025
.
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