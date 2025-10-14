Légendes Pokémon: Z-A introduirait une première majeure dans l'histoire de la franchise

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 14 octobre 2025 à 15h02
Une fuite tirée du jeu Légendes Pokémon: Z-A suggère que l'un des personnages les plus connus de toute la franchise aurait droit à un changement plus inclusif.
Légendes Pokémon: Z-A introduirait une première majeure dans l'histoire de la franchise
Que ce soit via les jeux ou le dessin animé Pokémon, certains personnages de la franchise sont devenus cultes génération après génération. C'est notamment le cas du professeur Chen, des membres de la Team Rocket ou encore de l'infirmière Joëlle (ou Nurse Joy en anglais). En vous rendant dans un centre Pokémon, vous serez systématiquement reçu par cette infirmière aux cheveux roses ou par l'une de ses nombreuses sœurs, tantes ou cousines portant le même prénom. 

Ce visage familier connu de tous les joueurs pourrait pourtant connaître une évolution dans Légendes Pokémon: Z-A. Un leak sous-entendrait que pour la première fois dans toute l'histoire de la franchise Pokémon, le personnage aurait une nouvelle couleur de peau

Introduire davantage de diversité via les personnages secondaires de Légendes Pokémon: Z-A ? 

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La fuite en question a été relayée par Centro Leaks, un insider spécialisé dans les informations sur la franchise Pokémon. Le 12 octobre 2025, il a partagé sur X/Twitter une capture d'écran semblant tirée du prochain spin-off de la saga aux petits monstres. Celle-ci montre le buste de l'infirmière Joëlle, dont le visage bienveillant est de carnation foncée

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Ce n'est pas la première fois que des personnages ayant une couleur de peau foncée apparaissent dans les jeux Pokémon. Par le passé, plusieurs personnages à la peau bronzée ou noire ont fait leurs débuts comme Donna (championne de type Eau de la région de Galar), Iris (championne de type Dragon de la région d'Unys) ou encore Laïm (championne de type Spectre de Paldea). 


Néanmoins, les figures emblématiques de la franchise comme l'infirmière Joëlle n'avaient pas encore eu de représentante à la peau foncée. Cela pourrait donc bien changer dans quelques jours, si la fuite est vérifiée.

Une fuite qui a été plutôt bien accueillie en ligne

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Sur les réseaux sociaux et les plateformes comme Reddit, les réactions à cette fuite sont globalement positives. Si certaines apprécient de voir que la licence propose davantage d'inclusivité et de diversité, d'autres indiquent qu'ils n'ont pas demandé ce changement. Néanmoins, cette nouvelle membre de la famille Joëlle sera bien accueillie par la communauté si la fuite s'avère vraie.

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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