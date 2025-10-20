Légendes Pokémon: Z-A : Compléter le Pokédex en version shiny sera très difficile pour cette raison

Si vous faites partie de la communauté des chasseurs de Shinys, attendez-vous à de longues heures de traque dans Légendes Pokémon: Z-A à cause de cet objet aussi pratique que difficile à obtenir.
Dans Légendes Pokémon: Z-A
, les dresseurs et dresseuses les plus chanceux peuvent rencontrer des versions chromatiques de leurs Pokémon préférés. Ces variantes colorées sont d'ailleurs très prisées par certains joueurs qui souhaitent notamment compléter l'ensemble du Pokédex du jeu de cette manière. Pour les aider, il est possible de récupérer des objets qui augmentent les chances de rencontre comme le Charme Chroma. Mais pour l'obtenir, il faudra charbonner.
Le Charme Chroma : un objet difficile à récupérer dans Légendes Pokémon: Z-A
De nombreux joueurs ont découvert les conditions d'obtention du Charme Chroma dans le nouveau spin-off de la franchise Pokémon. Afin de récupérer le charme qui augmente les chances de rencontres chromatiques, vous devrez impérativement atteindre le niveau 50 (soit le niveau maximal) des recherches de Myosotis
. Pour franchir ce cap, vous devrez notamment compléter le Pokédex du jeu et gagner 1000 combats.
Si ces objectifs sont volontairement difficiles à valider, certains joueurs se sont plaints de ces derniers. En effet, les conditions à remplir nécessitent de jouer pendant de longues heures
et ne peuvent pas être débloquées en un week-end. Cela n'a pas manqué de frustrer certains habitués qui ont partagé leur mécontentement sur les réseaux sociaux.
Mais d'autres joueurs apprécient le fait que débloquer le Charme Chroma nécessite du temps. Rencontrer un Pokémon shiny reste quelque chose d'exceptionnel. De fait, récupérer un objet qui permet d'augmenter ces rencontres est rare et précieux.
Ces derniers estiment qu'il est donc normal de consacrer beaucoup de temps et d'efforts pour le récupérer. Mais de base, Légendes Pokémon: Z-A a rendu la capture de Pokémon chromatiques plus simple que dans les précédents jeux.
Obtenir les effets du Charme Chroma sans le posséder grâce à une technique impliquant un escalier
En effet, les joueurs ont rapidement remarqué que lors d'une rencontre avec un Pokémon Shiny, ce dernier ne disparait pas tant que le combat n'a pas été engagé. Mais sur TikTok, l'utilisateur @ItachiVgc a aussi partagé une mécanique
permettant d'accroître les rencontres avec des variants chromatiques. Le dresseur a découvert qu'en se plaçant au niveau de la zone sauvage 3 et qu'en empruntant l'escalier de changement de zone, la probabilité de faire apparaître un Pokémon shiny est recalculée.
Le dresseur a donc répété les allers-retours dans l'escalier en question afin de faire apparaître des Pokémon Shinys en pagaille dans la zone concernée.
ItachiVgc annonce d'ailleurs avoir capturé toutes les versions chromatiques de la zone en question en seulement 2 heures. Cependant, nous ignorons si cette mécanique est un bug ou non et si les développeurs vont le corriger dans un prochain patch.
Pour le moment, rappelons que Légendes Pokémon: Z-A est disponible depuis le 16 octobre 2025
sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
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