Légendes Pokémon: Z-A choque les chasseurs de Shinys avec cette mécanique inattendue

Tout comme dans les précédents opus, les dresseurs et dresseuses pourront obtenir des Pokémon Shinys dans Légendes Pokémon: Z-A. Mais le spin-off introduit une nouvelle règle qui pourrait bien gâcher ou améliorer ce type de rencontre.
Rencontrer et capturer un Pokémon chromatique
(aussi appelé Shiny) est un événement rare dans les jeux Pokémon. Dans des titres récents comme Légendes Pokémon: Arceus
, les chances de rencontres étaient d'une sur 4096 petits monstres. Quand l'un d'eux apparait à l'écran, de petites étoiles tournent autour du Pokémon en question et sa couleur est différente des autres.
Sans surprise, Légendes Pokémon: Z-A
permet de capturer des Shinys et les rencontres sont identiques à celles des opus Écarlate et Violet. Mais les premiers joueurs du titre ayant eu la chance de tomber sur un Pokémon Shiny pendant leurs promenades dans la ville d'Illumis ont fait un constat surprenant.
Vous ne pouvez pas rater la rencontre d'un Pokémon chromatique dans Légendes Pokémon: Z-A
Dans les quelques heures suivant le lancement du titre, des joueurs ont noté que dès qu'ils rencontraient un Pokémon chromatique, celui-ci ne fuyait pas ou ne disparaissait pas
. Dès qu'il est visible par un joueur, le monstre Shiny reste à son point d'apparition, comme s'il semblait attendre sagement que le dresseur le capture.
Pour vérifier s'il s'agissait d'un bug de Légendes Pokémon: Z-A ou bien d'une mécanique intégrée au jeu, certains n'ont pas hésité à passer à la nuit ou à utiliser le voyage rapide
. Mais le Pokémon variant était toujours là où il était apparu Même si un dresseur perd tous ses Pokémon lors d'un combat et doit les soigner, le Pokémon chromatique ne disparait pas.
La découverte n'a pas manqué de surprendre les habitués de la franchise, qui ont partagé leur expérience sur les réseaux sociaux.
Un changement qui devrait combler les jeunes joueurs et les collectionneurs
Si ce changement surprend, il peut diviser les chasseurs confirmés
. En effet, le frisson de la rencontre et la possibilité de ne pas capturer un Pokémon chromatique font partie du plaisir pour ces dresseurs. Néanmoins, le fait que la licence Pokémon soit également destinée aux enfants peut expliquer ce choix. Offrir l'opportunité de réussir systématiquement ces rencontres permet aux dresseurs débutants et vétérans d'obtenir plus facilement ces Pokémon rares, ce qui devrait combler petits et grands.
Rappelons que Légendes Pokémon: Z-A est disponible depuis le 16 octobre 2025, exclusivement sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
commentaire (0)