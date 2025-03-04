Légendes Pokémon: Z-A : Cette différence avec Pokémon Écarlate et Violet divise la communauté

Légendes Pokémon Z-A va permettre aux dresseurs de découvrir ou de redécouvrir la capitale de la région de Kalos. Cependant, sa superficie risque d'en décevoir plus d'un.
Attendu depuis plusieurs mois, le trailer de Légendes Pokémon Z-A
diffusé lors du Pokémon Présents 2025 a peiné à convaincre les joueurs. Certains sont satisfaits du retour de la Méga-évolution, tandis que d'autres reprochent au titre d'être moins beau visuellement que les précédents jeux de la licence.
Cependant, le plus gros point de discorde concerne la taille de la carte d'Illumis. Or, cette ville, présentée comme la deuxième plus peuplée de toute la franchise Pokémon, serait moins grande que la région de Paldea dans les jeux Pokémon Écarlate et Violet
.
La ville de Légendes Pokémon Z-A : un terrain de jeu minuscule comparé aux derniers opus ?
En soi, il est logique qu'une ville ne soit pas comparable en termes de taille à celle d'une région entière dans les jeux Pokémon. D'ailleurs, dans un jeu « classique », l'exploration et les options disponibles en ville sont assez limitées. Néanmoins, de nombreux joueurs se plaignent de la taille d'Illumis. Sur Reddit, certains utilisateurs se sont amusés à calculer la taille de la ville et à la comparer à celle de la région de Paldea
.
The size of Pokémon Legends: Z-A's map according to the Eiffel Tower
byu/GaruraFan inPokemonLegendsArceus
D'après leurs estimations, le cadre de Légendes Pokémon Z-A représenterait moins de 7% de la totalité de la carte des jeux Écarlate et Violet.
Pour faire leurs calculs, les utilisateurs ont utilisé comme point de référence la vraie largeur de la Tour Eiffel, inspiration première du design de la Tour prismatique trônant au centre d'Illumis.
Face à cette diminution drastique, de nombreux joueurs ont partagé leurs inquiétudes sur les réseaux sociaux. Cependant, l'espace plus petit peut être compensé par des ressources plus importantes, des niveaux souterrains inspirés des catacombes ou d'autres surprises. Il faudra patienter jusqu'aux prochaines révélations pour en apprendre plus. Légendes Pokémon Z-A sortira exclusivement sur Nintendo Switch fin 2025
, sans date précise pour le moment.
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