Légendes Pokémon : Z-A cartonne et les chiffres de ventes le confirment

Une semaine à peine après son lancement officiel, Nintendo partage les premiers chiffres de ventes de Légendes Pokémon: Z-A. Il semble que les dresseurs aient répondu en masse à l'appel d'Illumis, malgré une petite ombre au tableau.
De très nombreux dresseurs ont pris leur billet pour Illumis ! En effet, depuis le 14 octobre 2025, Légendes Pokémon: Z-A
est disponible. S'il a de fortes chances de se retrouver dans les listes de cadeaux de fin d'année, le dernier spin-off en date de la franchise Pokémon a déjà prouvé qu'il était un succès commercial.
Plusieurs millions de copies de Légendes Pokémon: Z-A écoulées en une semaine à peine
Nintendo a publié le 24 octobre 2025 un communiqué de presse dévoilant les premiers chiffres de vente
de Légendes Pokémon: Z-A. Sur cette première semaine d'exploitation, ce ne sont pas moins de 5,8 millions de copies de l'aventure dans les rues d'Illumis qui ont été vendues à travers le monde
. À noter que ce chiffre comprend toutes les versions du jeu (Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, physique comme numérique), mais également le pack réunissant la dernière console de Nintendo et le jeu.Rien que sur l'archipel nippon, plus de 1,5 million d'exemplaires ont déjà été écoulés
. Un tel palier est donc largement suffisant pour que le titre soit rentable d'après les informations communiquées par d'anciens employés de Nintendo.
Cependant, avec presque 6 millions d'exemplaires vendus sur un tel laps de temps, Légendes Pokémon: Z-A n'est pas le meilleur démarrage de ces dernières années chez The Pokémon Company.
Un démarrage inférieur à celui de ses aînés, y compris par rapport à Légendes Pokémon: Arceus
Certains joueurs et journalistes se sont amusés à comparer les chiffres de ventes réalisés par les précédents jeux de la franchise Pokémon sur la même période. Or, les jeux Pokémon Écarlate et Violet avaient conquis plus de 10 millions de joueurs en seulement 3 jours
. Même si la découverte d'une nouvelle génération et d'une nouvelle région peuvent expliquer ces résultats, Légendes Pokémon: Arceus
avait réussi un meilleur lancement que l'épisode Z-A.
À titre de comparaison, 6,5 millions d'exemplaires du spin-off sur la région de Hisui avaient été vendus sur la première semaine d'exploitation.
Légendes Pokémon: Z-A reste malgré tout un succès pour Nintendo, même s'il semble en dessous des attentes.
Néanmoins, des milliers de dresseurs jeunes et adultes risquent fort de le demander au Père Noël cette année et cela pourrait impacter les ventes globales du titre.
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