Pokémon GO : Le Passe GO d'Halloween 2025 sera bientôt disponible, les détails

Retrouvez des informations relatives aux Passes GO et GO deluxe d'Halloween 2025 de Pokémon GO dans cet article.
Du mardi 21 octobre à 10 heures au dimanche 2 novembre à 20 heures
, les Passe GO et Passe GO deluxe d'Halloween seront disponibles sur Pokémon GO
. Grâce à cela, vous obtiendrez diverses récompenses en montant des rangs, tout en bénéficiant de bonus spéciaux. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, nous vous invitons à prendre connaissance des avantages des Passes GO et GO deluxe d'Halloween 2025
ci-dessous.
Passe GO : Halloween 2025
Passe GO et Passe GO deluxe
Le Passe GO
est une fonctionnalité gratuite qui assure le suivi de votre progression au cours d'une période donnée. Il vous permet d'accumuler des Points GO pour monter de rang et gagner des récompenses. Concernant l'événement d'Halloween 2025, tous les joueurs le recevront gratuitement le 21 octobre à 10 heures, et pourront ainsi monter des rangs jusqu'au 2 novembre à 20 heures. De plus, du samedi 1er
, à minuit, au dimanche 2 novembre, à 19 h 59, il n'y aura pas de limite journalière des Points GO.
Le Passe GO deluxe, la version payante du Passe GO, sera disponible pour 7,99 USD. Il vous permet de monter en rang plus rapidement et de profiter de meilleures récompenses.
Vous pouvez également obtenir le Passe GO deluxe + 10 rangs pour 9,99 USD*, qui octroie automatiquement le nombre de Points GO nécessaires pour atteindre le rang 11.
Lorsque vous progressez dans le Passe GO deluxe, vous profitez des récompenses des deux versions du Passe GO. Vous êtes libre d'acheter le Passe GO deluxe à n'importe quel moment : vous débloquerez alors les récompenses des rangs déjà atteints.
Les récompenses du Passe GO expireront le dimanche 2 novembre, à 23 h 59 (heure locale). Assurez-vous donc de récupérer vos récompenses à temps.
Magasin en ligne Pokémon GO
Le Passe GO deluxe (la version payante du Passe GO) est également disponible dès maintenant sur le magasin en ligne Pokémon GO
. Une fois acheté, il s'activera en même temps que le Passe GO classique.
- Passe GO deluxe : Halloween 2025 ou le Passe GO deluxe : Halloween 2025 + 10 rangs → 10 Hyper Balls, 5 Rappels Max, 1 Passe de combat premium et 5 Potions Max en cadeau.
- Hyper boîte Passe GO deluxe : Halloween 2025 + 10 rangs → 20 Hyper Balls, 10 Rappels Max, 10 Potions Max, 2 Passes de combat premium, 1 Incubateur et, en cadeau, 1 Super-Incubateur.
Pokémon à l'affiche et récompenses
Passe GO
Passe GO deluxe
- Une rencontre avec Motisma
- Des rencontres avec les Pokémon de l'événement
- Des Poussières Étoile
- Des PX
- Des Poké Balls
- Des Bonbons
- Une pose d'avatar Heure du thé
- Des rencontres supplémentaires avec les Pokémon de l'événement
- Des Passes de combat premium
- Des Super Bonbons L
- Des Bonbons L
Passe GO
Bonus d'Échelon majeur
Échelon 1 : rang 10
Échelon 2 : rang 25
Échelon 3 : rang 40
- Augmentation des chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir des Bonbons L en attrapant des Pokémon avec des Jolis, Superbes ou Excellents lancers
- Bonbons ×2 en transférant des Pokémon
- Augmentation des chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir des Bonbons L en transférant des Pokémon
Passe GO deluxe
Échelon 1 : rang 10
Échelon 3 : rang 40
- Bonbons ×3 en transférant des Pokémon
- Encore plus de chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir des Bonbons L en en transférant des Pokémon
commentaire (0)