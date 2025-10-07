Pokémon GO : Le Passe GO d'Halloween 2025 sera bientôt disponible, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 07 octobre 2025 à 11h49
Retrouvez des informations relatives aux Passes GO et GO deluxe d'Halloween 2025 de Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Le Passe GO d'Halloween 2025 sera bientôt disponible, les détails
Du mardi 21 octobre à 10 heures au dimanche 2 novembre à 20 heures, les Passe GO et Passe GO deluxe d'Halloween seront disponibles sur Pokémon GO. Grâce à cela, vous obtiendrez diverses récompenses en montant des rangs, tout en bénéficiant de bonus spéciaux. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, nous vous invitons à prendre connaissance des avantages des Passes GO et GO deluxe d'Halloween 2025 ci-dessous.

Passe GO : Halloween 2025

Passe GO et Passe GO deluxe

Le Passe GO est une fonctionnalité gratuite qui assure le suivi de votre progression au cours d'une période donnée. Il vous permet d'accumuler des Points GO pour monter de rang et gagner des récompenses. Concernant l'événement d'Halloween 2025, tous les joueurs le recevront gratuitement le 21 octobre à 10 heures, et pourront ainsi monter des rangs jusqu'au 2 novembre à 20 heures. De plus, du samedi 1er, à minuit, au dimanche 2 novembre, à 19 h 59, il n'y aura pas de limite journalière des Points GO.
Le Passe GO deluxe, la version payante du Passe GO, sera disponible pour 7,99 USD. Il vous permet de monter en rang plus rapidement et de profiter de meilleures récompenses. 

Vous pouvez également obtenir le Passe GO deluxe + 10 rangs pour 9,99 USD*, qui octroie automatiquement le nombre de Points GO nécessaires pour atteindre le rang 11.

Lorsque vous progressez dans le Passe GO deluxe, vous profitez des récompenses des deux versions du Passe GO. Vous êtes libre d'acheter le Passe GO deluxe à n'importe quel moment : vous débloquerez alors les récompenses des rangs déjà atteints.

Les récompenses du Passe GO expireront le dimanche 2 novembre, à 23 h 59 (heure locale). Assurez-vous donc de récupérer vos récompenses à temps.

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Magasin en ligne Pokémon GO

Le Passe GO deluxe (la version payante du Passe GO) est également disponible dès maintenant sur le magasin en ligne Pokémon GO. Une fois acheté, il s'activera en même temps que le Passe GO classique.
  • Passe GO deluxe : Halloween 2025 ou le Passe GO deluxe : Halloween 2025 + 10 rangs → 10 Hyper Balls, 5 Rappels Max, 1 Passe de combat premium et 5 Potions Max en cadeau.
  • Hyper boîte Passe GO deluxe : Halloween 2025 + 10 rangs → 20 Hyper Balls, 10 Rappels Max, 10 Potions Max, 2 Passes de combat premium, 1 Incubateur et, en cadeau, 1 Super-Incubateur.

Pokémon à l'affiche et récompenses

Passe GO
  • Une rencontre avec Motisma
  • Des rencontres avec les Pokémon de l'événement
  • Des Poussières Étoile
  • Des PX
  • Des Poké Balls
  • Des Bonbons
Passe GO deluxe
  • Une pose d'avatar Heure du thé
  • Des rencontres supplémentaires avec les Pokémon de l'événement
  • Des Passes de combat premium
  • Des Super Bonbons L
  • Des Bonbons L
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Bonus d'Échelon majeur

Passe GO

Échelon 1 : rang 10
  • Bonbons de capture ×2
Échelon 2 : rang 25
  • Augmentation des chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir des Bonbons L en attrapant des Pokémon avec des Jolis, Superbes ou Excellents lancers
Échelon 3 : rang 40
  • Bonbons ×2 en transférant des Pokémon
  • Augmentation des chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir des Bonbons L en transférant des Pokémon

Passe GO deluxe

Échelon 1 : rang 10
  • Bonbons ×3
Échelon 3 : rang 40
  • Bonbons ×3 en transférant des Pokémon
  • Encore plus de chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir des Bonbons L en en transférant des Pokémon
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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