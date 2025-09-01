Pokémon GO : Les dimanches de Transformations fabuleuses offriront des bonus d'échange, les détails

Pokémon GO va offrir aux joueurs l'occasion d'effectuer un échange spécial supplémentaire tout en bénéficiant de bonus tous les dimanches en saison 20.
La 20ème
saison de Pokémon GO
, Transformations fabuleuses, va démarrer le 2 septembre 2025, et sera marquée par l'arrivée de la Forme Décidée de Keldeo ainsi que de nouvelles méga-évolutions, notamment pour Sharpedo, Camérupt et Métalosse. En plus de cela, tous les joueurs auront la possibilité de relever des défis hebdomadaires en faisant équipe avec d'autres Dresseurs, et une surprise vous attend chaque dimanche de la saison.
La saison Transformations fabuleuses de Pokémon GO offrira des bonus tous les dimanches
Avec la 20ème
saison de Pokémon GO
, tous les joueurs pourront bénéficier de bonus d'échange chaque dimanche, du 7 septembre au 30 novembre 2025
. Concrètement vous serez autorisé à effectuer un Échange spécial supplémentaire
ce jour-là durant 3 mois. Pour le moment, nous ne savons pas si cette nouveauté sera prolongée avec les saisons à suivre, alors profitez-en comme il se doit, au risque de le regretter plus tard. Notez également que le 15 octobre, la limite de niveau sera portée à 80
, et que ces échanges supplémentaires vous rapporteront de l'expérience en prévision de cela.
Quels bonus seront actifs le dimanche avec le bonus d'échange ?
Tous les dimanches de la saison Transformations fabuleuses, en plus de l'Échange spécial supplémentaire, vous serez éligible aux bonus
listés ci-dessous :
- Plus de chances qu'un échange soit un échange chanceux
- Coût en Poussières d'Étoile des échanges réduit de 10 %
- 2 Bonbons L en récompense des échanges
La saison 20 de Pokémon GO
démarrera le 2 septembre, et sera clôturée le mardi 2 décembre 2025. Pour en savoir plus sur ce que vous réservera son premier mois, n'hésitez pas à consulter le calendrier de septembre
.
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