Pokémon GO : Les dimanches de Transformations fabuleuses offriront des bonus d'échange, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 01 septembre 2025 à 15h41
Pokémon GO va offrir aux joueurs l'occasion d'effectuer un échange spécial supplémentaire tout en bénéficiant de bonus tous les dimanches en saison 20.
Pokémon GO : Les dimanches de Transformations fabuleuses offriront des bonus d'échange, les détails
La 20ème saison de Pokémon GO, Transformations fabuleuses, va démarrer le 2 septembre 2025, et sera marquée par l'arrivée de la Forme Décidée de Keldeo ainsi que de nouvelles méga-évolutions, notamment pour Sharpedo, Camérupt et Métalosse. En plus de cela, tous les joueurs auront la possibilité de relever des défis hebdomadaires en faisant équipe avec d'autres Dresseurs, et une surprise vous attend chaque dimanche de la saison.

La saison Transformations fabuleuses de Pokémon GO offrira des bonus tous les dimanches

Avec la 20ème saison de Pokémon GO, tous les joueurs pourront bénéficier de bonus d'échange chaque dimanche, du 7 septembre au 30 novembre 2025. Concrètement vous serez autorisé à effectuer un Échange spécial supplémentaire ce jour-là durant 3 mois. Pour le moment, nous ne savons pas si cette nouveauté sera prolongée avec les saisons à suivre, alors profitez-en comme il se doit, au risque de le regretter plus tard. Notez également que le 15 octobre, la limite de niveau sera portée à 80, et que ces échanges supplémentaires vous rapporteront de l'expérience en prévision de cela.

transformations-fabuleuses

Quels bonus seront actifs le dimanche avec le bonus d'échange ?

Tous les dimanches de la saison Transformations fabuleuses, en plus de l'Échange spécial supplémentaire, vous serez éligible aux bonus listés ci-dessous :
  • Plus de chances qu'un échange soit un échange chanceux
  • Coût en Poussières d'Étoile des échanges réduit de 10 %
  • 2 Bonbons L en récompense des échanges

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La saison 20 de Pokémon GO démarrera le 2 septembre, et sera clôturée le mardi 2 décembre 2025. Pour en savoir plus sur ce que vous réservera son premier mois, n'hésitez pas à consulter le calendrier de septembre.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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