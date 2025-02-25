Pokémon GO : Le fonctionnement des Effets Aventure de Kyurem Noir et Kyurem Blanc a été présenté, les détails

Retrouvez plus d'informations à propos des Effets Aventure disponibles avec Kyurem Noir et Blanc pendant le Pokémon GO : Unys - Mondial dans cet article.
Le Circuit Pokémon GO
: Unys - Mondial sera bientôt d'actualité puisqu'il se déroulera pendant le premier week-end de mars 2025, et tous les joueurs auront dès lors l'occasion de rencontrer Kyurem Noir et Kyurem Blanc. Chacun d'entre eux présentera une capacité capable de déclencher un Effet Aventure, et pour en savoir plus, nous vous proposons de découvrir les détails relatifs au fonctionnement des Effets Aventure Éclair Gelé et Feu Glacé
ci-dessous.
Effet Aventure : Éclair Gelé
En fusionnant Zekrom et un Kyurem maîtrisant l'Attaque Chargée Ère Glaciaire
, celle-ci sera remplacée par une nouvelle Attaque Chargée : Éclair Gelé
. Cette capacité redeviendra Ère Glaciaire dès que la fusion prendra fin. Pour activer cet effet, vous devrez avoir recours à 5 000 Poussières d'Étoile et 5 Bonbons Kyurem
, ce qui créera de la glace chargée en électricité pendant dix minutes. Lorsque cet effet est actif, les Pokémon que vous rencontrez sont incapables de bouger et peuvent ainsi être attrapés plus facilement. Cela les rend plus faciles à attraper, y compris avec des accessoires connectés.
Vous pouvez augmenter la durée de l'Effet Aventure d'Éclair Gelé en dépensant des Poussières Étoile et Bonbons Kyurem supplémentaires. Au moment d'étendre la durée de l'effet, vous pouvez choisir de le prolonger de deux heures maximum. Vous pouvez ensuite de nouveau le prolonger, jusqu'à une durée maximale de 24 heures. Sans surprise, Éclair Gelé ne peut être actif en même temps qu'un autre Effet Aventure.
Effet Aventure : Feu Glacé
En fusionnant Reshiram et un Kyurem maîtrisant l'Attaque Chargée Ère Glaciaire
, celle-ci sera remplacée par une nouvelle Attaque Chargée : Feu Glacé
. Cette capacité redeviendra Ère Glaciaire dès que la fusion prendra fin. Pour activer cet effet, vous devrez avoir recours à 5 000 Poussières d'Étoile et 3 Bonbons Kyurem
, ce qui émettra une aura glaçante pendant dix minutes. Lorsque cet effet est actif, les mouvements des Pokémon que vous rencontrez sont ralentis : vous pouvez ainsi accomplir plus facilement un Excellent lancer. Rend les Pokémon plus faciles à attraper, y compris avec des accessoires connectés.
Vous pouvez augmenter la durée de l'Effet Aventure de Feu Glacé en dépensant des Poussières Étoile et Bonbons Kyurem supplémentaires. Au moment d'étendre la durée de l'effet, vous pouvez choisir de le prolonger de deux heures maximum. Vous pouvez ensuite de nouveau le prolonger, jusqu'à une durée maximale de 24 heures. Bien entendu, Feu Glacé ne peut être actif en même temps qu'un autre Effet Aventure.
Pendant le Circuit Pokémon GO : Unys - Mondial
En défiant Kyurem Noir et Kyurem Blanc dans les Raids de niveau cinq du Circuit Pokémon GO : Unys - Mondial, vous pourrez rencontrer Kyurem et amasser de l'Énergie fusion
. Il sera aussi possible de choisir entre deux badges : Version Noire (Reshiram) et Version Blanche (Zekrom), ce qui aura des répercussions sur les récompenses et les bonus que vous recevrez. Le scénario d'Étude spéciale commencera sous l'appellation « Ce n'est pas tout », et sera disponible à partir du samedi 1er
mars 2025 à 10 heures.Version Noire (Reshiram)
Version Blanche (Zekrom)
- Vous bénéficierez de récompenses d'Étude spéciale centrées sur Reshiram.
- Tous les Kyurem rencontrés après avoir battu Kyurem Noir dans les Raids de niveau cinq connaîtront l'Attaque Chargée Ère Glaciaire.
- Vous bénéficierez de récompenses d'Étude spéciale centrées sur Zekrom.
- Tous les Kyurem rencontrés après avoir battu Kyurem Blanc dans les Raids de niveau cinq connaîtront l'Attaque Chargée Ère Glaciaire.
Progression dans le Passe de Circuit et amélioration des Effets Aventure
Le Passe de Circuit est une fonctionnalité gratuite et temporaire permettant de suivre votre progression lors du Circuit Pokémon GO : Unys et de gagner des récompenses et bonus au fur et à mesure que vous montez de rang. Encomplétant les tâches, vous recevrez des points de Circuit qui vous serviront à obtenir des récompenses, gravir des échelons et améliorer vos bonus d'événement. Ces derniers évolueront à chaque fois que vous franchirez un échelon majeur.Version Noire (Reshiram)
Récompenses du 2ème
échelon
- PX de capture augmentés de moitié
- Durée de l'Effet Aventure d'Éclair Gelé (Kyurem Noir) augmentée de moitié
Récompenses du 3ème échelon
- PX de capture doublés
- Durée de l'Effet Aventure d'Éclair Gelé (Kyurem Noir) doublée
Récompenses du 4ème échelon
Version Blanche (Zekrom)
- PX de capture triplés
- Durée de l'Effet Aventure d'Éclair Gelé (Kyurem Noir) triplée
Récompenses du 2ème échelon
- PX de capture augmentés de moitié
- Durée de l'Effet Aventure de Feu Glacé (Kyurem Blanc) augmentée de moitié
Récompenses du 3ème échelon
- PX de capture doublés
- Durée de l'Effet Aventure de Feu Glacé (Kyurem Blanc) doublée
Récompenses du 4ème échelon
- PX de capture triplés
- Durée de l'Effet Aventure de Feu Glacé (Kyurem Blanc) triplée
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