Pokémon GO : Étude spéciale Fantasmagorie Psy Offensive, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 septembre 2025 à 12h16
Retrouvez les détails de l'étude spéciale Fantasmagorie Psy Offensive, disponible pendant l'événement de septembre 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude spéciale Fantasmagorie Psy Offensive, les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO peuvent participer à une étude spéciale à l'occasion de l'événement Fantasmagorie Psy Offensive, organisé du 16 au 21 septembre 2025. Pendant toute sa durée, il est possible de récupérer cette étude ne comportant pas de limite de temps pour être complétée. Les missions confiées sont axées sur les combats contre la Team GO Rocket et les Pokémon Obscurs, et en guise de récompense, vous obtiendrez surtout divers consommables ainsi que des rencontres avec des Pokémon.

Pour vous aider à compléter l'étude spéciale Fantasmagorie Psy Offensive visant à sauver Boréas Forme Avatar, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

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Étude spéciale Fantasmagorie Psy Offensive, toutes les missions et les récompenses

&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 1

Étude spéciale Fantasmagorie Psy Offensive (1/5)

Récompenses bonus : 1 500 PX, 500 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Sepiatop
  • Étapes
    • Attraper 15 Pokémon → 5x Baie Nanana
    • Purifier 2 Pokémon Obscurs → 10x Poké Ball
    • Battre 3 sbires de la Team GO Rocket → 1x Élément mystérieux
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 2

Étude spéciale Fantasmagorie Psy Offensive (2/5)

Récompenses bonus : 2 000 PX, 1 000 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Qulbutoké
  • Étapes
    • Attraper 20 Pokémon → 5x Baie Nanana
    • Purifier 5 Pokémon Obscurs → 10 Super Ball
    • Battre 6 sbires de la Team GO Rocket → 3x Élément mystérieux
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 3

Étude spéciale Fantasmagorie Psy Offensive (3/5)

Récompenses bonus : 2 500 PX, 1 500 Poussières d'Étoile, 1x Super Radar Rocket
  • Étapes
    • Vaincre Arlo, leader de la Team GO Rocket → 2 500 PX
    • Vaincre Cliff, leader de la Team GO Rocket → 2 500 PX
    • Vaincre Sierra, leader de la Team GO Rocket → 2 500 PX
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 3

Étude spéciale Fantasmagorie Psy Offensive (4/5)

Récompenses bonus : 3 000 PX, 2 000 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Hypnomade 
  • Étapes
    • Trouver le boss de la Team GO Rocket → 10x Hyper Potion
    • Combattre le boss de la Team GO Rocket → 10x Hyper Ball
    • Vaincre le boss de la Team GO Rocket → 6x Rappel Max
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 3

Étude spéciale Fantasmagorie Psy Offensive (5/5)

Récompenses bonus : 6 000 PX, 5 000 Poussières d'Étoile, 3x CT Attaque Chargée
  • Étapes
    • Récupérer sa récompense → 1 500 Poussières d'Étoile
    • Récupérer sa récompense → 1 500 Poussières d'Étoile
    • Récupérer sa récompense → 1 500 Poussières d'Étoile
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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