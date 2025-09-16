Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Fantasmagorie Psy Offensive, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 septembre 2025 à 12h16
Retrouvez les détails de l'étude payante Fantasmagorie Psy Offensive, disponible pendant l'événement de septembre 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Fantasmagorie Psy Offensive, les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO peuvent participer à une étude payante (5,49 €) à l'occasion de l'événement Fantasmagorie Psy Offensive, organisé du 16 au 21 septembre 2025. Pendant toute sa durée, il est possible de récupérer cette étude ne comportant pas de limite de temps pour être complétée. Les missions confiées consistent surtout à affronter le Team GO Rocket, à explorer et à capturer quelques Pokémon. En guise de récompense, vous recevrez notamment des rencontres avec des Pokémon ainsi que 2 Passes de combat premium.

Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle premium Fantasmagorie Psy Offensive, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

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Étude ponctuelle premium Fantasmagorie Psy Offensive, toutes les missions et les récompenses

&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 1

Étude ponctuelle premium Fantasmagorie Psy Offensive (1/2)

Récompenses bonus : une rencontre avec Gouroutan, 1x Passe de combat premium
  • Étapes
    • Explorer 1 kilomètre → une rencontre avec Abra
    • Attraper 15 Pokémon → une rencontre avec Tarsal
    • Battre 3 membres de la Team GO Rocket → une rencontre avec Nucléos
    • Purifier 3 Pokémon Obscurs → une rencontre avec Ramoloss 
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 2

Étude ponctuelle premium Fantasmagorie Psy Offensive (2/2)

Récompenses bonus : une rencontre avec Cerbyllin, 1x Passe de combat premium, 1x Super Radar Rocket
  • Étapes
    • Explorer 1 kilomètre → une rencontre avec Soporifik
    • Attraper 15 Pokémon → une rencontre avec Bibichut
    • Battre 3 membres de la Team GO Rocket → une rencontre avec Scrutella 
    • Purifier 3 Pokémon Obscurs → une rencontre avec Ramoloss de Galar
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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