Pokémon GO : Étude ponctuelle Sur les traces de Voltoutou, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle gratuite Sur les traces de Voltoutou sur Pokémon GO dans cet article.
Les joueurs de Pokémon GO
ont l'occasion de participer à une étude ponctuelle gratuite à l'occasion l'événement Sur les traces de Voltoutou
, organisé sur le jeu du 20 au 22 juin 2025. En complétant les missions, vous obtiendrez surtout des rencontres avec Snubbull, Medhyèna et Couafarel. Notez qu'une étude payante
est également disponible à cette occasion, et que celle-ci vous permettra de croiser la route de Voltoutou.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle Sur les traces de Voltoutou,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle Sur les traces de Voltoutou, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle Sur les traces de Voltoutou, 20 juin (1/3)
Récompenses bonus : une rencontre avec Medhyèna, 3 000 PX, 1 500 Poussières d'Étoile
- Étapes
- Attraper 15 Pokémon → une rencontre avec Medhyèna
- Explorer un kilomètre → une rencontre avec Medhyèna
- Attraper 30 Pokémon → une rencontre avec Medhyèna
- Utiliser 10 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Medhyèna
- Attraper 50 Pokémon → une rencontre avec Medhyèna
Étude ponctuelle Sur les traces de Voltoutou, 21 juin (2/3)
Récompenses bonus : une rencontre avec Couafarel, 3 000 PX, 1 500 Poussières d'Étoile
- Étapes
- Attraper 15 Pokémon → une rencontre avec Couafarel
- Explorer un kilomètre → une rencontre avec Couafarel
- Attraper 30 Pokémon → une rencontre avec Couafarel
- Utiliser 10 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Couafarel
- Attraper 50 Pokémon → une rencontre avec Couafarel
Étude ponctuelle sur les traces de Voltoutou, 22 juin (3/3)
Récompenses bonus : une rencontre avec Snubbull, 3 000 PX, 1 500 Poussières d'Étoile
- Étapes
- Attraper 15 Pokémon → une rencontre avec Snubbull
- Explorer un kilomètre → une rencontre avec Snubbull
- Attraper 30 Pokémon → une rencontre avec Snubbull
- Utiliser 10 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Snubbull
- Attraper 50 Pokémon → une rencontre avec Snubbull
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