Pokémon GO : Voltoutou va faire son entrée au cours de l'événement Sur les traces de Voltoutou, les détails

Retrouvez le programme de l'événement Sur les traces de Voltoutou à venir sur Pokémon GO en juin 2025 dans cet article.
Un nouvel événement attend les joueurs de Pokémon GO du vendredi 20 juin à minuit au dimanche 22 juin 2025 à 23 heures 59.
En effet, de nouveaux Pokémon issus de la région de Galar vont faire leur entrée sur le jeu, Voltoutou et son évolution Fulgudog. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement Sur les traces de Voltoutou
ci-dessous.
Sur les traces de Voltoutou, les détails de l'événement
Nouveaux Pokémon
Les Pokémon suivants, originaires de la région de Galar, feront leur entrée sur Pokémon GO
:
Pour faire évoluer Voltoutou en Fulgudog, il sera nécessaire d'échanger 50 Bonbons Voltoutou.
Bonus d'événement
- Poussières d'Étoile de capture ×2
- Plus de chances de rencontrer Snubbull, Medhyèna et Couafarel en version chromatique
Rencontres sauvages
Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
- Caninos
- Snubbull
- Malosse
- Medhyèna
- Dynavolt
- Ponchiot
- Couafarel
- Pâtachiot
- Caninos de Hisui (si vous êtes chanceux)
- Voltoutou (si vous êtes chanceux)
Récompenses des tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et leur complétion vous accordera des rencontres avec les Pokémon à l'affiche pendant l'événement.
Étude ponctuelle
Une Étude ponctuelle sera également disponible chaque jour de l'événement. Les tâches seront liées à l'exploration et à la capture de Pokémon.20 juin
21 juin
- Rencontres avec le Pokémon du jour, Medhyèna
- 3 000 PX
- 1 500 Poussières Étoile
22 juin
- Rencontres avec le Pokémon du jour, Couafarel
- 3 000 PX
- 1 500 Poussières Étoile
- Rencontres avec le Pokémon du jour, Snubbull
- 3 000 PX
- 1 500 Poussières Étoile
Étude ponctuelle payante
Pour 0,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à une Étude ponctuelle exclusive à l'événement. En guise de récompense, vous obtiendrez :
- 4 Encens
- 6 000 Poussières d'Étoile
- Des rencontres avec les Pokémon de l'événement, tels que Snubbull, Medhyèna, Rocabot ou Voltoutou.
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