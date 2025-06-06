Pokémon GO : Voltoutou va faire son entrée au cours de l'événement Sur les traces de Voltoutou, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 06 juin 2025 à 11h15
Retrouvez le programme de l'événement Sur les traces de Voltoutou à venir sur Pokémon GO en juin 2025 dans cet article.
Pokémon GO : Voltoutou va faire son entrée au cours de l'événement Sur les traces de Voltoutou, les détails
Un nouvel événement attend les joueurs de Pokémon GO du vendredi 20 juin à minuit au dimanche 22 juin 2025 à 23 heures 59. En effet, de nouveaux Pokémon issus de la région de Galar vont faire leur entrée sur le jeu, Voltoutou et son évolution Fulgudog. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement Sur les traces de Voltoutou ci-dessous.

Sur les traces de Voltoutou, les détails de l'événement

Nouveaux Pokémon

Les Pokémon suivants, originaires de la région de Galar, feront leur entrée sur Pokémon GO :
  • Voltoutou
  • Fulgudog
Pour faire évoluer Voltoutou en Fulgudog, il sera nécessaire d'échanger 50 Bonbons Voltoutou.

event-voltoutou-pokemon-go

Bonus d'événement

  • Poussières d'Étoile de capture ×2
  • Plus de chances de rencontrer Snubbull, Medhyèna et Couafarel en version chromatique

Rencontres sauvages

Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
  • Caninos
  • Snubbull
  • Malosse
  • Medhyèna
  • Dynavolt
  • Ponchiot
  • Couafarel
  • Pâtachiot
  • Caninos de Hisui (si vous êtes chanceux)
  • Voltoutou (si vous êtes chanceux)

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et leur complétion vous accordera des rencontres avec les Pokémon à l'affiche pendant l'événement.

Étude ponctuelle

Une Étude ponctuelle sera également disponible chaque jour de l'événement. Les tâches seront liées à l'exploration et à la capture de Pokémon.

20 juin
  • Rencontres avec le Pokémon du jour, Medhyèna
  • 3 000 PX
  • 1 500 Poussières Étoile
21 juin
  • Rencontres avec le Pokémon du jour, Couafarel
  • 3 000 PX
  • 1 500 Poussières Étoile
22 juin
  • Rencontres avec le Pokémon du jour, Snubbull
  • 3 000 PX
  • 1 500 Poussières Étoile

Étude ponctuelle payante

Pour 0,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à une Étude ponctuelle exclusive à l'événement. En guise de récompense, vous obtiendrez :
  • 4 Encens
  • 6 000 Poussières d'Étoile
  • Des rencontres avec les Pokémon de l'événement, tels que Snubbull, Medhyèna, Rocabot ou Voltoutou.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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