Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Sur les traces de Voltoutou, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Sur les traces de Voltoutou sur Pokémon GO dans cet article.
Les joueurs de Pokémon GO
ont l'occasion de participer à une étude ponctuelle payante (2,19 €) à l'occasion l'événement Sur les traces de Voltoutou
, organisé sur le jeu du 20 au 22 juin 2025. En complétant les missions, vous obtiendrez surtout des rencontres avec Snubbull, Medhyèna, Couafarel, Rocabot, et bien sûr, Voltoutou. Notez qu'une étude gratuite
est également disponible à cette occasion.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle premium Sur les traces de Voltoutou,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle premium Sur les traces de Voltoutou, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle premium Sur les traces de Voltoutou (1/2)
Récompenses bonus : une rencontre avec Voltoutou, 3 000 Poussières d'Étoiles, 2 Encens
- Étapes
- Utiliser 5 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Snubbull
- Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Snubbull
- Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Medhyèna
- Recharger un Pokémon 5 fois → une rencontre avec Medhyèna
- Faire 5 Jolis Lancers → une rencontre avec Couafarel
- Faire évoluer un Pokémon → une rencontre avec Rocabot
Étude ponctuelle premium Sur les traces de Voltoutou (2/2)
Récompenses bonus : une rencontre avec Voltoutou, 3 000 Poussières d'Étoiles, 2 Encens
- Étapes
- Utiliser 5 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Snubbull
- Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Snubbull
- Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Medhyèna
- Recharger un Pokémon 5 fois → une rencontre avec Medhyèna
- Faire 5 Jolis Lancers → une rencontre avec Couafarel
- Faire évoluer un Pokémon → une rencontre avec Rocabot
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