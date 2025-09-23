Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Totalement normal, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude payante Totalement normal, disponible pendant l'événement de septembre 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
Les joueurs de Pokémon GO
peuvent participer à une étude payante (2,19 €) à l'occasion de l'événement Totalement normal
, organisé du 23 au 27 septembre 2025. En complétant les missions, vous décrocherez des rencontres avec Insolourdo, l'évolution de Deusolourdo, qui vient de faire son entrée sur le jeu. Les tâches qui vous sont confiées ici ne devraient pas vous prendre trop de temps, et vous obtiendrez en plus deux Œufs Chance.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle premium Totalement normal,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle premium Totalement normal, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle premium Totalement normal (1/1)
Récompenses bonus : 5 000 PX, une rencontre avec Insolourdo, 2x Œuf Chance
- Étapes
- Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Insolourdo
- Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Insolourdo
- Utiliser 5 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Insolourdo
- Utiliser 10 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Insolourdo
- Faire tourner 2 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Insolourdo
- Faire tourner 4 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Insolourdo
- Faire évoluer un Pokémon → une rencontre avec Insolourdo
- Faire évoluer 2 Pokémon → une rencontre avec Insolourdo
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