Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Ligne d'horizon d'acier, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle payante Ligne d'horizon d'acier, disponible pendant l'événement de septembre et octobre 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
Les joueurs de Pokémon GO
peuvent participer à une étude ponctuelle payante (2,19 €) à l'occasion de l'événement Ligne d'horizon d'acier
, organisé du mardi 30 septembre à 10 heures au mardi 7 octobre 2025 à 20 heures. Ces festivités vous permettent de rencontrer pour la première fois Duralugon Dynamax et de participer à des défis globaux, mais aussi de compléter une étude premium octroyant principalement des rencontres avec Miaouss de Galar, mais aussi avec Duralugon Dynamax une fois que vous aurez validé toutes les tâches.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle payante Ligne d'horizon d'acier,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle payante Ligne d'horizon d'acier, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle premium Ligne d'horizon d'acier (1/1)
Récompenses bonus : une rencontre avec Duralugon Dynamax, 800 Particules Max, 3 000 Poussières d'Étoile
- Étapes
- Attraper 5 Pokémon → une rencontre avec Miaouss de Galar
- Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Miaouss de Galar
- Attraper 15 Pokémon → une rencontre avec Miaouss de Galar
- Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Miaouss de Galar
- Effectuer 5 Jolis Lancers → une rencontre avec Miaouss de Galar
- Effectuer 10 Jolis Lancers → une rencontre avec Miaouss de Galar
- Effectuer 5 Super Lancers → une rencontre avec Miaouss de Galar
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