Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Ligne d'horizon d'acier, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 30 septembre 2025 à 10h55
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle payante Ligne d'horizon d'acier, disponible pendant l'événement de septembre et octobre 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Ligne d'horizon d'acier, les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO peuvent participer à une étude ponctuelle payante  (2,19 €) à l'occasion de l'événement Ligne d'horizon d'acier, organisé du mardi 30 septembre à 10 heures au mardi 7 octobre 2025 à 20 heures. Ces festivités vous permettent de rencontrer pour la première fois Duralugon Dynamax et de participer à des défis globaux, mais aussi de compléter une étude premium octroyant principalement des rencontres avec Miaouss de Galar, mais aussi avec Duralugon Dynamax une fois que vous aurez validé toutes les tâches.

Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle payante Ligne d'horizon d'acier, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

À lire également

Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Ligne d'horizon d'acier, les missions et récompenses

Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Ligne d'horizon d'acier, les missions et récompenses

Étude ponctuelle payante Ligne d'horizon d'acier, toutes les missions et les récompenses

&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 1

Étude ponctuelle premium Ligne d'horizon d'acier (1/1)

Récompenses bonus : une rencontre avec Duralugon Dynamax, 800 Particules Max, 3 000 Poussières d'Étoile
  • Étapes
    • Attraper 5 Pokémon → une rencontre avec Miaouss de Galar
    • Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Miaouss de Galar
    • Attraper 15 Pokémon → une rencontre avec Miaouss de Galar
    • Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Miaouss de Galar
    • Effectuer 5 Jolis Lancers → une rencontre avec Miaouss de Galar
    • Effectuer 10 Jolis Lancers → une rencontre avec Miaouss de Galar
    • Effectuer 5 Super Lancers → une rencontre avec Miaouss de Galar
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO : La Journée Éclosion Feu et Glace aura lieu en août 2026, les détails
Pokémon GO 17 juillet 2026

Pokémon GO : La Journée Éclosion Feu et Glace aura lieu en août 2026, les détails

La Journée Éclosion Feu et Glace sera organisée en août 2026 sur Pokémon GO. Retrouvez les détails de l'événement dans cet article.
Pokémon GO : Le Marathon estival : Braises arctiques introduira un nouveau Pokémon chromatique, les détails
Pokémon GO 16 juillet 2026

Pokémon GO : Le Marathon estival : Braises arctiques introduira un nouveau Pokémon chromatique, les détails

Découvrez le programme de l'événement du Marathon estival : Braises arctiques, à venir sur Pokémon GO en août 2026, dans cet article.
Pokémon GO : Méga-Staross débarque avec la Journée de Super Méga-Raids d'Ultra bonus en août
Pokémon GO 15 juillet 2026

Pokémon GO : Méga-Staross débarque avec la Journée de Super Méga-Raids d'Ultra bonus en août

Préparez-vous à vous mesurer à Méga-Staross : ce Pokémon fera son entrée sur Pokémon GO au cours de la Journée de Super Méga-Raids de l'événement Ultra Bonus en août 2026.

commentaire (0)