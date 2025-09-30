Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Ligne d'horizon d'acier, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle gratuite Ligne d'horizon d'acier, disponible pendant l'événement de septembre et octobre 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
Les joueurs de Pokémon GO
peuvent participer à une étude ponctuelle à l'occasion de l'événement Ligne d'horizon d'acier
, organisé du mardi 30 septembre à 10 heures au mardi 7 octobre 2025 à 20 heures. Ces festivités vous permettent de rencontrer pour la première fois Duralugon Dynamax et de participer à des défis globaux, mais aussi de compléter une étude gratuite octroyant des rencontres, de l'expérience, et des consommables variés.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle gratuite Ligne d'horizon d'acier,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle gratuite Ligne d'horizon d'acier, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle gratuite Ligne d'horizon d'acier (1/1)
Récompenses bonus : 1x Module Leurre magnétique, 5 000 PX, 5 000 Poussières d'Étoile
- Étapes
- Attraper 15 Pokémon → 1 000 PX
- Attraper 5 Pokémon de type Acier → 2 500 Poussières d'Étoile
- Utiliser 5 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Tic
- Effectuer 3 Lancers à effet à la suite → 3x Super Bonbon
- Remporter 2 Combats Dynamax → une rencontre avec Mysdibule
- Recharger un Pokémon 5 fois → 400x Particule Max
- Faire évoluer un Pokémon → 10x Poké Ball
- Effectuer 2 Excellents Lancers → une rencontre avec Miaouss de Galar
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