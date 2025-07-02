Pokémon GO : Étude ponctuelle premium de la fête du 9ème anniversaire, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle payante de la fête du 9ème anniversaire disponible en juillet 2025 sur Pokémon GO.
Les joueurs de Pokémon GO
célèbrent les 9 ans
du jeu mobile du 1er
au 6 juillet 2025 et pendant ce temps, une étude ponctuelle payante (2,19 €) est disponible. Les missions proposées sont exactement les mêmes que celles de l'étude ponctuelle gratuite
, également accessible pendant les festivités, mais les récompenses diffèrent. Cette fois, vous obtiendrez divers consommables au lieu de plusieurs rencontres avec des Pokémon déguisés.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle premium de la fête du 9ème anniversaire,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle premium de la fête du 9ème anniversaire, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle premium de la fête du 9ème anniversaire (1/1)
Récompenses bonus : 1x Super Incubateur, 9 999 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Mordudor tenant une pièce du 9ème anniversaire
- Étapes
- Attraper 99 Pokémon → 1x Encens
- Faire 99 lancers à effet → 1x Incubateur
- Faire tourner 9 PokéStops ou Arènes → 1x Radar Rocket
- Faire évoluer 9 Pokémon → 1x Passe de combat premium
- Gagner 9 cœurs avec son Copain → 1x Poffin
- Faire 9 super lancers → 1x Maxi Champi
- Gagner 9 999 PX → 1x Œuf Chance
- Gagner 9 999 Poussières d'Étoile → 1x Morceau d'Étoile
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