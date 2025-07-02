Pokémon GO : Étude ponctuelle premium de la fête du 9ème anniversaire, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 02 juillet 2025 à 11h06
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle payante de la fête du 9ème anniversaire disponible en juillet 2025 sur Pokémon GO.
Pokémon GO : Étude ponctuelle premium de la fête du 9ème anniversaire, les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO célèbrent les 9 ans du jeu mobile du 1er au 6 juillet 2025 et pendant ce temps, une étude ponctuelle payante (2,19 €) est disponible. Les missions proposées sont exactement les mêmes que celles de l'étude ponctuelle gratuite, également accessible pendant les festivités, mais les récompenses diffèrent. Cette fois, vous obtiendrez divers consommables au lieu de plusieurs rencontres avec des Pokémon déguisés.

Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle premium de la fête du 9ème anniversaire, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude ponctuelle premium de la fête du 9ème anniversaire, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle premium de la fête du 9ème anniversaire (1/1)

Récompenses bonus : 1x Super Incubateur, 9 999 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Mordudor tenant une pièce du 9ème anniversaire
  • Étapes
    • Attraper 99 Pokémon → 1x Encens
    • Faire 99 lancers à effet → 1x Incubateur
    • Faire tourner 9 PokéStops ou Arènes → 1x Radar Rocket
    • Faire évoluer 9 Pokémon → 1x Passe de combat premium
    • Gagner 9 cœurs avec son Copain → 1x Poffin
    • Faire 9 super lancers → 1x Maxi Champi
    • Gagner 9 999 PX → 1x Œuf Chance
    • Gagner 9 999 Poussières d'Étoile → 1x Morceau d'Étoile
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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