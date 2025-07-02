Pokémon GO : Étude ponctuelle de la fête du 9ème anniversaire, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle de la fête du 9ème anniversaire disponible en juillet 2025 sur Pokémon GO.
Les joueurs de Pokémon GO
célèbrent les 9 ans
du jeu mobile du 1er
au 6 juillet 2025 et pendant ce temps, une étude ponctuelle gratuite leur est proposée. Celle-ci ne devra pas être manquée si vous aspirez à rencontrer divers Pokémon déguisés pour cette occasion, comme Bulbizarre, Rattatac ou encore Mordudor. En plus de cela, la complétion de l'étude vous apportera une quantité importante de PX et de Poussières d'Étoile. Notez qu'une étude payante
est aussi disponible pendant les festivités.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle de la fête du 9ème anniversaire,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle de la fête du 9ème anniversaire, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle de la fête du 9ème anniversaire (1/1)
Récompenses bonus : 9 999 PX, 9 999 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Mordudor tenant une pièce du 9ème anniversaire
- Étapes
- Attraper 99 Pokémon → une rencontre avec Bulbizarre coiffé d'un chapeau de fête
- Faire 99 lancers à effet → une rencontre avec Salamèche coiffé d'un chapeau de fête
- Faire tourner 9 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Carapuce coiffé d'un chapeau de fête
- Faire évoluer 9 Pokémon → une rencontre avec Chenipotte coiffé d'un chapeau de fête
- Gagner 9 cœurs avec son Copain → une rencontre avec Evoli coiffé d'un chapeau de fête
- Faire 9 super lancers → une rencontre avec Qulbutoké coiffé d'un chapeau de fête
- Gagner 9 999 PX → une rencontre avec Tadmorv coiffé d'un chapeau de fête
- Gagner 9 999 Poussières d'Étoile → une rencontre avec Rattatac coiffé d'un chapeau de fête
commentaire (0)