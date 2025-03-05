Pokémon GO : Étude ponctuelle Potentiel puissant, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 mars 2025 à 13h11
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Potentiel puissant sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle Potentiel puissant, les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO ont l'opportunité de participer à une étude ponctuelle gratuite dans le cadre de l'événement Potentiel puissant ayant lieu du 5 au 10 mars 2025 et introduisant le Wushours. Celle-ci vous accordera notamment une rencontre avec Charbambin, des Bonbons Wushours et des consommables, ainsi qu'un bonus réduisant la distance d'éclosion des Œufs placés dans un Incubateur pendant l'événement par 4. Les missions qui vous seront confiées sont variées mais ne devraient pas vous poser de problème particulier.

Notez qu'une autre étude est disponible pendant les festivités de Potentiel puissant : Un combattant au poil vous coûtera 8,99 € mais vous accordera une rencontre avec Wushours Dynamax en plus d'autres butins.

Néanmoins, pour en revenir à ce qui nous intéresse ici, nous vous avons listés toutes les étapes et les récompenses de l'Étude ponctuelle Potentiel puissant, afin de vous aider à la compléter.

Étude ponctuelle Potentiel puissant, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle Potentiel puissant (1/1)

Récompenses bonus : une rencontre avec Charbambin, 1 500 Poussières d'Étoile, 1 Incubateur 
  • Étapes
    • Faire éclore 5 Œufs → 10 Bonbons Wushours
    • Gagner 3 Raids → 3 000 PX
    • Compléter 5 tâches d'étude de terrain → 3 000 PX
    • Recharger un Pokémon 10 fois → 10 Baies Nanana argentées
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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